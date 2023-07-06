https://sputniknews.com.tr/20230706/ihbara-giden-112-acil-servis-ekibi-asansorde-kaldi-mahsur-kalanlari-kurtarmak-icin-itfaiye-geldi-1073230144.html
İhbara giden 112 Acil Servis ekibi asansörde kaldı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye geldi
İhbara giden 112 Acil Servis ekibi asansörde kaldı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye geldi
Bilecik'te bir ihbara giden 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin, olayın yaşandığı 10'uncu kata çıkmak için bindikleri asansör ikinci katta mahsur kaldı... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T11:45+0300
2023-07-06T11:45+0300
2023-07-06T11:45+0300
yaşam
112 acil servis
asansör
itfaiye
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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Cebeci Caddesi Cemre Yaşam Sitesi'nde 20 katlı bir apartmanın 10'uncu katında aile içi şiddet ihbarı alan ekipler olaya hemen müdahale etmek için adresine gitti. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirilirken, ekipleri kata çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör binanın ikinci katında aniden durdu. Bunun üzerine asansörde mahsur kalan 7 kişi bölgeye çağrılan Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra İhbar yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/asansorun-halati-koptu-2-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1072787618.html
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112 acil servis, asansör, itfaiye
112 acil servis, asansör, itfaiye
İhbara giden 112 Acil Servis ekibi asansörde kaldı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye geldi
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Bilecik'te bir ihbara giden 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin, olayın yaşandığı 10'uncu kata çıkmak için bindikleri asansör ikinci katta mahsur kaldı. Asansörde mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Cebeci Caddesi Cemre Yaşam Sitesi'nde 20 katlı bir apartmanın 10'uncu katında aile içi şiddet ihbarı alan ekipler olaya hemen müdahale etmek için adresine gitti.
Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirilirken, ekipleri kata çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör binanın ikinci katında aniden durdu. Bunun üzerine asansörde mahsur kalan 7 kişi bölgeye çağrılan Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra İhbar yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.