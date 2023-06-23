https://sputniknews.com.tr/20230623/asansorun-halati-koptu-2-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1072787618.html
Asansörün halatı koptu: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Asansörün halatı koptu: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakınlarına taziye ziyaretine gelenlerin bindikleri asansörde halat koptu. 10 metreden zemin kata çakılan asansördeki 2 kişi... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T13:26+0300
2023-06-23T13:26+0300
2023-06-23T13:26+0300
türkiye
halat
asansör
bursa
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Eşref Dinçer Mahallesi, Yeni Bahar Sokak'ta dün meydana gelen olayda, yakınlarına taziye için gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader isimli kişilerin, binanın dışına yapılan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu. Asansördeki 4 kişi, yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken, olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken, ölenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/lunaparkta-ucan-sandalye-yere-cakildi-25-kisi-olumden-dondu-1062884025.html
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halat, asansör, bursa
Asansörün halatı koptu: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakınlarına taziye ziyaretine gelenlerin bindikleri asansörde halat koptu. 10 metreden zemin kata çakılan asansördeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eşref Dinçer Mahallesi, Yeni Bahar Sokak'ta dün meydana gelen olayda, yakınlarına taziye için gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader isimli kişilerin, binanın dışına yapılan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu.
Asansördeki 4 kişi, yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken, olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken, ölenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.