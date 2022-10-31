https://sputniknews.com.tr/20221031/lunaparkta-ucan-sandalye-yere-cakildi-25-kisi-olumden-dondu-1062884025.html

Lunaparkta uçan sandalye yere çakıldı: 25 kişi ölümden döndü

Lunaparkta uçan sandalye yere çakıldı: 25 kişi ölümden döndü

Meksika’daki bir lunaparkta uçan sandalye adlı eğlence aracı, mekanik bir arıza sonucu yere çakıldı. Korkunç kazada yaralanan 25 kişi ölümden döndü. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

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Kanlı lunapark kazasının adresi, Meksika oldu.Guerrero eyaletinde yer alan Teloloapan şehrinde fuar nedeniyle kurulan lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Uçan sandalye olarak bilinen eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler eğlence aracında bulunanların yardımına koşarken, yaralılardan çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.Guerrero Sivil Savunma Bakanı Roberto Arroyo Matus yaptığı açıklamada, yaşanan arızanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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