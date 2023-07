Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Tıknaz: Burada başarılı olduktan sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum

https://sputniknews.com.tr/20230706/demir-ege-tiknaz-burada-basarili-olduktan-sonra-avrupaya-gitmek-istiyorum-1073260147.html

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla başarılı olup, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

Siyah-beyazlı ekibin genç oyuncuları Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyleyen Demir Ege Tıknaz, "Takımda kolej havası var, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Geçen yıl talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ancak şu an kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi, daha çok çalışıp döndüm diyebilirim. Yurtdışına giden arkadaşlarımız burada iyi bir performans sergiledikten sonra gidiyorlar. Biz de onları örnek alıyoruz. Kendi aramızda önce burada başarılı olup sonra hayalimiz olan Avrupa’ya gitmek istediğimizi konuşuyoruz. Her futbolcunun, her gencin hayalidir. Zamanlamanın doğru olması çok önemli diye düşünüyorum" dedi. Kendini kimseyle kıyaslamadığını vurgulayan Tıknaz, "Bize ne zaman forma şansı gelirse elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben kendimi şu an 6 numara olarak görüyorum. Şenol hocayla konuşmalarımızda oranın uygun olduğu kanaatindeyiz. Sakatlığım yüzünden hiç yaz kampı geçirmedim. Ben ilk defa yaz kampı geçiriyorum. Çok heyecan verici ve tam istediğim bir ortam var. Ben topa sahip olan bir takımda oynamayı seviyorum. İkili mücadeleye girmeyi de seviyorum” diye konuştu.

