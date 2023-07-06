https://sputniknews.com.tr/20230706/atasehirde-kopegin-saldirdigi-kadin-agir-yaralandi-sahibi-tutuklandi-1073243335.html

Ataşehir’de köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı: Sahibi tutuklandı

Ataşehir’de köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı: Sahibi tutuklandı

Ataşehir’de bir iş yerine ait olduğu iddia edilen köpek, sokakta yürüyen kadına saldırdı. Köpeğin boynunu ve başını parçalaması sonucu ağır yaralanan kadın... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T14:40+0300

2023-07-06T14:40+0300

2023-07-06T14:40+0300

türkiye

köpek

saldırı

ataşehir

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İddiaya göre, Ataşehir’de bulunan Adalet Sitesi’nde ikamet eden Aynur Kaynar, evine yürüdüğü esnada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçenler durumu fark etmeleri üzerine köpeği taş atarak kaçırdı. Boynundan ve kafasından ağır yaralanan kadın, cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bir iş yerinin bekçi köpeği olduğu iddia edilen saldırgan köpek, önce sahipleri tarafından götürüldü ardından belediye ekiplerince alındı.Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan vatandaş Mesut Üreyir, "Aracımla buradan geçerken bir arkadaş benden yardım istedi. Köpek kadına saldırmıştı, aşağı indim köpeği kovaladık. Başka köpek gelince kadına saldıran köpek diğer köpeğe saldırdı. Biz de yaralı ablayı aldık. Ablanın durumu ağırdı, kafasını boynunu param parça etmişti, kanlar içerisindeydi. O an buradan ambulans geçiyordu. Onlar hemen müdahale yaptılar ama durumu ağır. Biz polislere haber verdik. Köpeğe taş atarak yan tarafa kapattık. Sahipleri gelip götürdü. Kadın da adalet sitesinde oturuyormuş, ya savcı ya da hakim eşi. Durumu ağır” dedi.Olay sonrası köpeğin sahibi A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.A.A. ifadesinde, "Olay yerinde yoktum. Olayı duyduktan sonra geldim. Köpeğin sahibi değilim" dedi. A.A., çıkartıldığı mahkemece “bilinçli taksirle duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230625/yuzlerce-kopek-acliktan-birbirini-yemeye-basladi-onlardan-sikayetci-degiliz-barinak-istiyoruz-1072844923.html

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köpek, saldırı, ataşehir