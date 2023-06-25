https://sputniknews.com.tr/20230625/yuzlerce-kopek-acliktan-birbirini-yemeye-basladi-onlardan-sikayetci-degiliz-barinak-istiyoruz-1072844923.html

Yüzlerce köpek açlıktan birbirini yemeye başladı: 'Onlardan şikayetçi değiliz, barınak istiyoruz'

Yüzlerce köpek açlıktan birbirini yemeye başladı: 'Onlardan şikayetçi değiliz, barınak istiyoruz'

Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek köyü etrafından geçen Kaplu Deresi Yolu’na her gün onlarca başıboş köpek bırakılıyor. Sahipsiz köpeklerin açlıktan... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T14:45+0300

2023-06-25T14:45+0300

2023-06-25T14:45+0300

türkiye

köpek

açlık

yemek

ankara

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Ankara'da Kahramankazan'ın Peçenek Mahallesi başta olmak üzere civardaki tüm mahalle ile köyler Kaplu Deresi Yolu’na bırakılan yüzlerce sahipsiz köpeğin bakımsız olduğunu kaydedenler, hayvanların hem insanlara hem de inek ve tavuklara saldırdığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin açlıktan birbirini yediğini anlatan bölge sakinleri, yetkililerden yardım istedi.'Onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz'Kurumuş olan Kaplu Deresi etrafına konumlandırılan başıboş 500’den fazla köpek olduğunu söyleyen Kahramankazan ilçesi Peçenek Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Karabacak, “Biz köpeklerden şikayetçi değiliz. Köpekler sahipsiz oldukları için onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz. Köpekler burada çok aç ve susuz kalıyorlar, dolayısıyla birbirlerini yiyorlar. İneklerimize, hayvanlarımıza hatta insanlarımıza zarar veriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, buraya bir an önce barınak yapılmasını rica ediyoruz. Bu kurumuş derenin etrafında 500’ün üzerinde sahipsiz başıboş köpek var, insanlar buradan geçerlerken tedirgin oluyorlar. Sürekli olarak civar ilçe ve mahallelerden köpekleri toplayıp buraya atıyorlar. Buradan bir araç geçerken tüm köpekler aracın etrafına toplanıp aracı durdurmaya çalışıyorlar. Buradaki köpekler birbirlerini parçalayıp yemeye başladılar. Durumları o kadar kötü ve acınacak durumda. Bu köpekler köylerimize inip kümeslerimizdeki tavuklarımıza saldırıyor” ifadelerini kullandı.'Bu canları sağa sola atmayla bu iş olmaz, burada 500 tane hayvan var’Başıboş köpeklerden korktukları için çocuklarını ve hayvanlarını dışarı bırakamadığını ifade eden mahalle sakini Murat Hisarcı, "Çocuklarımın başına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek" diyerek isyan etti. Bu hayvanların da bir can olduğunu hatırlatan Hisarcı şu sözleri kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230410/edirnede-sahipsiz-kopekler-kayboldu-iddiasi-1069477228.html

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köpek, açlık, yemek, ankara