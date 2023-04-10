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Edirne'de 'sahipsiz köpekler kayboldu' iddiası
Edirne'de 'sahipsiz köpekler kayboldu' iddiası
Edirne'nin Havsa ilçesinde, çok sayıda sahipsiz köpeğin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, "Bizim köpekleri topladığımız... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T16:34+0300
2023-04-10T16:34+0300
yaşam
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edirne
köpek
sokak köpeği
kayıp
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Edirne'nin Havsa ilçesinde, çok sayıda sahipsiz köpeğin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.İlçede bir grup hayvansever, belediyenin sokak hayvanlarını iğne ile uyutup topladığını ileri sürerek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.Şikayette bulunanların Havsa'da yaşamadıklarını ve sahipsiz hayvanlara yaptıkları faaliyetlerden bihaber olduklarını ifade eden Balkan, "Havsalı olmadıkları için ilçede yaptığımız çalışmalar ve işler, özellikle hayvan dostlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalardan haberleri yok. Bizler elimizden geldiğince her zaman hayvanlarımıza kucak açtık. Her dönem elimizden geldiğince onlara yardım ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Bizim köpekleri topladığımız, onları uyuttuğumuza ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.İlçede esnaflık yapan Buse Kocabaş da, belediyenin sahipsiz hayvanlarla ilgili güzel çalışmalar yaptığına şahitlik ettiğini, iddiaların doğru olmadığını belirtti.'Bulamadığımız canlarımız var'İddia sahiplerinden ve sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlardan Ali Dezcan ise sahipsiz hayvanların kaybolduğunu bir kaç kişiden duymaları üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.Belediyenin, bu konuda istedikleri bilgilendirmeyi yapmadığını ileri süren Dezcan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230410/11-yavru-kopek-olume-terk-edildi-agzi-bagli-cuvaldan-ciktilar-1069471245.html
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Edirne'de 'sahipsiz köpekler kayboldu' iddiası

16:34 10.04.2023
© AA4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Edirne'nin Havsa ilçesinde, çok sayıda sahipsiz köpeğin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, "Bizim köpekleri topladığımız, onları uyuttuğumuza ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Edirne'nin Havsa ilçesinde, çok sayıda sahipsiz köpeğin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.
İlçede bir grup hayvansever, belediyenin sokak hayvanlarını iğne ile uyutup topladığını ileri sürerek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Şikayette bulunanların Havsa'da yaşamadıklarını ve sahipsiz hayvanlara yaptıkları faaliyetlerden bihaber olduklarını ifade eden Balkan, "Havsalı olmadıkları için ilçede yaptığımız çalışmalar ve işler, özellikle hayvan dostlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalardan haberleri yok. Bizler elimizden geldiğince her zaman hayvanlarımıza kucak açtık. Her dönem elimizden geldiğince onlara yardım ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Bizim köpekleri topladığımız, onları uyuttuğumuza ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
İlçede esnaflık yapan Buse Kocabaş da, belediyenin sahipsiz hayvanlarla ilgili güzel çalışmalar yaptığına şahitlik ettiğini, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

'Bulamadığımız canlarımız var'

İddia sahiplerinden ve sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlardan Ali Dezcan ise sahipsiz hayvanların kaybolduğunu bir kaç kişiden duymaları üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.
Belediyenin, bu konuda istedikleri bilgilendirmeyi yapmadığını ileri süren Dezcan, şunları kaydetti:
"Baktık ki bazı hayvanların yakalanması için ilaç kullanılıyor, ama belediyede şu anda veteriner yok. Dolayısıyla bu ilaçların kullanımı yetkili eller tarafından yapılması lazım. Çünkü hayvanın kilosuna göre dozunun ayarlanması gerekiyor. Birçok geri döndürülmeyen yani bulamadığımız canlarımız var. Bunların o şekilde dolaşımı veya çeşitli ehil olmayan kişiler tarafından yapılan müdahalelerle hayatlarını kaybettiklerini düşünüyoruz. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, hayvan hakları dernekleri kanalıyla bu olayı duyduktan sonra başvuruldu."
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