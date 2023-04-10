https://sputniknews.com.tr/20230410/edirnede-sahipsiz-kopekler-kayboldu-iddiasi-1069477228.html

Edirne'de 'sahipsiz köpekler kayboldu' iddiası

Edirne'de 'sahipsiz köpekler kayboldu' iddiası

Edirne'nin Havsa ilçesinde, çok sayıda sahipsiz köpeğin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, "Bizim köpekleri topladığımız... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T16:34+0300

2023-04-10T16:34+0300

2023-04-10T16:34+0300

yaşam

türkiye

edirne

köpek

sokak köpeği

kayıp

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Edirne'nin Havsa ilçesinde, çok sayıda sahipsiz köpeğin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.İlçede bir grup hayvansever, belediyenin sokak hayvanlarını iğne ile uyutup topladığını ileri sürerek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.Şikayette bulunanların Havsa'da yaşamadıklarını ve sahipsiz hayvanlara yaptıkları faaliyetlerden bihaber olduklarını ifade eden Balkan, "Havsalı olmadıkları için ilçede yaptığımız çalışmalar ve işler, özellikle hayvan dostlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalardan haberleri yok. Bizler elimizden geldiğince her zaman hayvanlarımıza kucak açtık. Her dönem elimizden geldiğince onlara yardım ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Bizim köpekleri topladığımız, onları uyuttuğumuza ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.İlçede esnaflık yapan Buse Kocabaş da, belediyenin sahipsiz hayvanlarla ilgili güzel çalışmalar yaptığına şahitlik ettiğini, iddiaların doğru olmadığını belirtti.'Bulamadığımız canlarımız var'İddia sahiplerinden ve sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlardan Ali Dezcan ise sahipsiz hayvanların kaybolduğunu bir kaç kişiden duymaları üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.Belediyenin, bu konuda istedikleri bilgilendirmeyi yapmadığını ileri süren Dezcan, şunları kaydetti:

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türkiye, edirne, köpek, sokak köpeği, kayıp