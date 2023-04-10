https://sputniknews.com.tr/20230410/11-yavru-kopek-olume-terk-edildi-agzi-bagli-cuvaldan-ciktilar-1069471245.html
11 yavru köpek ölüme terk edildi: Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar
11 yavru köpek ölüme terk edildi: Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 11 yavru köpek ölüme terk edildi. Yoldan geçen vatandaşların sesleri duyması... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T15:01+0300
2023-04-10T15:01+0300
2023-04-10T15:01+0300
yaşam
türkiye
osmaniye
köpek
çuval
veteriner
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 11 yavru köpeği bir çuvala koydu. Ağzı bağlanan çuval daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde boş araziye bırakıldı. Yoldan geçen vatandaşlar, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı. Çuval içerisinde, ölmek üzere olan yavru köpekleri bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeni doğduğu öğrenilen yavrular veteriner kliniğine götürüldü.Yavru köpeklerin koruma altına alındığı bildirildi.
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türkiye, osmaniye, köpek, çuval, veteriner
türkiye, osmaniye, köpek, çuval, veteriner
11 yavru köpek ölüme terk edildi: Ağzı bağlı çuvaldan çıktılar
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 11 yavru köpek ölüme terk edildi. Yoldan geçen vatandaşların sesleri duyması üzerine köpekler kurtarılarak, koruma altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 11 yavru köpeği bir çuvala koydu.
Ağzı bağlanan çuval daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde boş araziye bırakıldı. Yoldan geçen vatandaşlar, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı.
Çuval içerisinde, ölmek üzere olan yavru köpekleri bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yeni doğduğu öğrenilen yavrular veteriner kliniğine götürüldü.
Yavru köpeklerin koruma altına alındığı bildirildi.