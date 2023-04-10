https://sputniknews.com.tr/20230410/ingilterede-kopek-alkol-bagimliligi-tedavisine-alindi-1069468668.html

'Coco' alkol bağımlılığı tedavisi gören ilk köpek oldu

'Coco' alkol bağımlılığı tedavisi gören ilk köpek oldu

İngiltere Plympton'da bir köpek, türünün ilk vakası olarak alkol bağımlılığı tedavisi görmeye başladı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:24+0300

2023-04-10T14:24+0300

2023-04-10T14:32+0300

dünya

alkol

alkol tüketimi

bağımlılık

tedavi

ingiltere

köpek

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İki yaşında bir Labrador melezi olan Coco, sahibinin ölümünün ardından Woodside Animal Rescue Trust'ta alkol bağımlılığı tedavisi görmeye başladı ve bunu yaşamak zorunda kalan bilinen ilk köpek olarak kayıtlara geçti.Sahibinin ölümünün ardından başka bir köpekle birlikte kurtarma merkezine getirilen Coco'nun, alkol yoksunluğu tedavisi gördükten sonra iyileşmeyi başardığını, ancak diğer köpeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma merkezi personeline göre hayvanlar nöbet geçirdikten sonra acil bakıma ihtiyaç duydu.Köpeklerin, sahiplerinin uyumadan önce ortada bıraktığı içkileri içerek alkole bağımlı hale geldikleri tespit edildi.İki yaşında bir Labrador melezi olan Coco, sahibinin ölümünün ardından başka bir köpekle birlikte Devon, Plympton'daki Woodside Animal Rescue Trust'a getirildi. Daha sonra bir köpek ölürken, Coco . Coco, herhangi bir nöbet geçirmemek için dört hafta boyunca sedasyon altında kaldı.'Coco'ya 24 saat bakım gerekti'Woodside Animal Rescue Trust, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Köpeklerde alkol bağımlılığı tedavisi, bizim için bir ilk. Sizi Dunroamin Özel Bakım Ünitesinin en yeni üyesi olan Coco ile tanıştırmak istiyoruz. Coco, geldiğinden beri yoğun bakıma ihtiyacı olduğu için bir aydan fazla bir süredir bizimle. Hikayesi trajik ve özel bakım ünitemizin ne kadar hayati olduğunun kanıtı. Sahibinin ölümünün ardından köpek arkadaşıyla birlikte geldikten sonra, o ve arkadaşı hızla rahatsızlandı. Coco'nun arkadaşı tekrar tekrar uyum sağlamaya başladı ve kısa bir süre sonra Coco da uyum sağlamaya başladı. Neyse ki, o sırada sahada bir veteriner vardı ve acil bakım sağlayabildi, ancak ne yazık ki Coco'nun arkadaşı tüm çabalarımıza rağmen vefat etti.Coco'nun hastalığı ciddiyetini korudu ve günün her saati bakıma ihtiyacı vardı. Tümü alkol yoksunluğuna işaret eden semptomlardan muzdarip olduğu anlaşıldı.”Merkez ayrıca, Coco'nun sonunda evlat edinileceğini umduğunu söyledi ve "Artık tehlikeden kurtulduğumuz ve Coco'nun tüm ilaçları kestiği ve artık normal bir köpek gibi davranmaya başladığı için çok minnettarız. Henüz evlat edinmeye hazır değil ve fiziksel olarak iyileşmiş görünse de zihinsel olarak zaman zaman hala çok endişeli" ifadelerini kullandı.

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alkol, alkol tüketimi, bağımlılık, tedavi, ingiltere, köpek