https://sputniknews.com.tr/20230706/abd-ukraynaya-misket-bombalarini-saglamaya-karar-verdi-1073259945.html
‘ABD, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlamaya karar verdi’
‘ABD, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlamaya karar verdi’
New York Times gazetesi, ABD’nin yakında Ukrayna’ya misket bombalarını vereceklerini duyuracağını ifade etti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T22:20+0300
2023-07-06T22:20+0300
2023-07-06T22:24+0300
ukrayna krizi
misket bombası
abd
ukrayna
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Haberde, “ABD yönetiminden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, Ukrayna’ya misket bombalarının verileceği duyurusunun yapılacağını çarşamba akşam saatlerinde doğruladı” ifadelerine yer verildi.Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen Ukrayna tarafının misket bombalarında ısrarcı olduğu kaydedildi.Haberde, ABD yönetiminin 'aylarca süren kuşkulardan sonra' misket bombalarıyla ilgili tutumu değiştireceğine yönelik bu yakınlarda sinyal verdiği ifade edildi.Misket bombaları, Aralarında ABD ve Ukrayna’nın da bulunduğu 123 ülkenin imzasını taşıyan uluslararası anlaşma ile yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-kievin-abdden-misket-bombasi-talebinin-teyidi-halinde-gereken-yaniti-veririz-1068058110.html
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misket bombası, abd, ukrayna
misket bombası, abd, ukrayna
‘ABD, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlamaya karar verdi’
22:20 06.07.2023 (güncellendi: 22:24 06.07.2023) Abone ol
New York Times gazetesi, ABD’nin yakında Ukrayna’ya misket bombalarını vereceklerini duyuracağını ifade etti.
Haberde, “ABD yönetiminden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, Ukrayna’ya misket bombalarının verileceği duyurusunun yapılacağını çarşamba akşam saatlerinde doğruladı” ifadelerine yer verildi.
Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen Ukrayna tarafının misket bombalarında ısrarcı olduğu kaydedildi.
Haberde, ABD yönetiminin 'aylarca süren kuşkulardan sonra' misket bombalarıyla ilgili tutumu değiştireceğine yönelik bu yakınlarda sinyal verdiği ifade edildi.
Misket bombaları, Aralarında ABD ve Ukrayna’nın da bulunduğu 123 ülkenin imzasını taşıyan uluslararası anlaşma ile yasaklanmıştı.