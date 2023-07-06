https://sputniknews.com.tr/20230706/abd-ukraynaya-misket-bombalarini-saglamaya-karar-verdi-1073259945.html

‘ABD, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlamaya karar verdi’

‘ABD, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlamaya karar verdi’

New York Times gazetesi, ABD’nin yakında Ukrayna’ya misket bombalarını vereceklerini duyuracağını ifade etti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T22:20+0300

2023-07-06T22:20+0300

2023-07-06T22:24+0300

ukrayna krizi

misket bombası

abd

ukrayna

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Haberde, “ABD yönetiminden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, Ukrayna’ya misket bombalarının verileceği duyurusunun yapılacağını çarşamba akşam saatlerinde doğruladı” ifadelerine yer verildi.Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen Ukrayna tarafının misket bombalarında ısrarcı olduğu kaydedildi.Haberde, ABD yönetiminin 'aylarca süren kuşkulardan sonra' misket bombalarıyla ilgili tutumu değiştireceğine yönelik bu yakınlarda sinyal verdiği ifade edildi.Misket bombaları, Aralarında ABD ve Ukrayna’nın da bulunduğu 123 ülkenin imzasını taşıyan uluslararası anlaşma ile yasaklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-kievin-abdden-misket-bombasi-talebinin-teyidi-halinde-gereken-yaniti-veririz-1068058110.html

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misket bombası, abd, ukrayna