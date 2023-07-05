https://sputniknews.com.tr/20230705/ukraynanin-makeyevka-saldirisinda-yaralananlarin-sayisi-68e-yukseldi-1073216461.html
Ukrayna’nın Makeyevka saldırısında yaralananların sayısı 68’e yükseldi
Ukrayna’nın Makeyevka saldırısında yaralananların sayısı 68’e yükseldi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Makeyevka kentine füze saldırısında yaralananların sayısının 68’e yükseldiğini duyurdu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:07+0300
2023-07-05T22:07+0300
2023-07-05T22:07+0300
ukrayna krizi
makeyevka
rusya
ukrayna
saldırı
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DHC’nin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Üçü çocuk 68 sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, saldırıda ikisi çocuk 41 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Donetsk kentinin kuzeydoğusundaki banliyösü olan ve 2014’e kadar yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Makeyevka’nın HIMARS füzesiyle vurulması sonucu hastane binasında hasar oluştuğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230705/belgorod-valisi-gladkov-saldiri-yogunlugunda-ani-artis-var-1073216154.html
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makeyevka , rusya, ukrayna, saldırı
makeyevka , rusya, ukrayna, saldırı
Ukrayna’nın Makeyevka saldırısında yaralananların sayısı 68’e yükseldi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Makeyevka kentine füze saldırısında yaralananların sayısının 68’e yükseldiğini duyurdu.
DHC’nin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Üçü çocuk 68 sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, saldırıda ikisi çocuk 41 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Donetsk kentinin kuzeydoğusundaki banliyösü olan ve 2014’e kadar yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Makeyevka’nın HIMARS füzesiyle vurulması sonucu hastane binasında hasar oluştuğu ifade edilmişti.