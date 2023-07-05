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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/ukraynanin-makeyevka-saldirisinda-yaralananlarin-sayisi-68e-yukseldi-1073216461.html
Ukrayna’nın Makeyevka saldırısında yaralananların sayısı 68’e yükseldi
Ukrayna’nın Makeyevka saldırısında yaralananların sayısı 68’e yükseldi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Makeyevka kentine füze saldırısında yaralananların sayısının 68’e yükseldiğini duyurdu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:07+0300
2023-07-05T22:07+0300
ukrayna krizi
makeyevka
rusya
ukrayna
saldırı
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DHC’nin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Üçü çocuk 68 sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, saldırıda ikisi çocuk 41 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Donetsk kentinin kuzeydoğusundaki banliyösü olan ve 2014’e kadar yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Makeyevka’nın HIMARS füzesiyle vurulması sonucu hastane binasında hasar oluştuğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230705/belgorod-valisi-gladkov-saldiri-yogunlugunda-ani-artis-var-1073216154.html
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makeyevka , rusya, ukrayna, saldırı
makeyevka , rusya, ukrayna, saldırı

Ukrayna’nın Makeyevka saldırısında yaralananların sayısı 68’e yükseldi

22:07 05.07.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinUkrayna ordusu tarafından Toçka-U füzesiyle Donetsk kent merkezine düzenlenen saldırı
Ukrayna ordusu tarafından Toçka-U füzesiyle Donetsk kent merkezine düzenlenen saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Makeyevka kentine füze saldırısında yaralananların sayısının 68’e yükseldiğini duyurdu.
DHC’nin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Üçü çocuk 68 sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Makeyevka Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, saldırıda ikisi çocuk 41 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Donetsk kentinin kuzeydoğusundaki banliyösü olan ve 2014’e kadar yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Makeyevka’nın HIMARS füzesiyle vurulması sonucu hastane binasında hasar oluştuğu ifade edilmişti.
Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Ukrayna krizi
Belgorod Valisi Gladkov: Saldırı yoğunluğunda ani artış var
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