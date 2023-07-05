https://sputniknews.com.tr/20230705/belgorod-valisi-gladkov-saldiri-yogunlugunda-ani-artis-var-1073216154.html

Belgorod Valisi Gladkov: Saldırı yoğunluğunda ani artış var

Belgorod Valisi Gladkov: Saldırı yoğunluğunda ani artış var

Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde bölgeyi yaklaşık 185 farklı mermi ile ateşe tuttuğunu, bunun... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T21:55+0300

2023-07-05T21:55+0300

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ukrayna krizi

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rusya

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saldırı

vyaçeslav gladkov

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun 4 Temmuz’daki saldırılarının bilgisini verdi. Bu bilgiye göre, toplamda 185 mermi atılırken önceki gün atılan mermi sayısının 129 olduğu anımsatıldı.Belgorod ilçesinde 6 köye 38 merminin isabet ettiğini, bir İHA’nın düşürüldüğünü anlatan Gladkov, Borisov ilçesinde 3 köye toplam 32 merminin atıldığı, 3 füze ve bir İHA’nın düşürüldüğünü, Volokonovskiy ilçesinde de bir köye 30 tank ve top mermisinin atıldığını, olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.Grayvoron ilçesindeki iki köye 21, Krasnoyarujskiy ilçesindeki 3 köye de 17, Şebekino ilçesindeki 5 yerleşim birimine 47 merminin atıldığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-yine-rusyanin-sinirdaki-yerlesim-yerlerine-saldiri-duzenledi-1073191149.html

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