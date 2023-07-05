https://sputniknews.com.tr/20230705/belgorod-valisi-gladkov-saldiri-yogunlugunda-ani-artis-var-1073216154.html
Belgorod Valisi Gladkov: Saldırı yoğunluğunda ani artış var
Belgorod Valisi Gladkov: Saldırı yoğunluğunda ani artış var
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde bölgeyi yaklaşık 185 farklı mermi ile ateşe tuttuğunu, bunun... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T21:55+0300
2023-07-05T21:55+0300
2023-07-05T21:56+0300
ukrayna krizi
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun 4 Temmuz’daki saldırılarının bilgisini verdi. Bu bilgiye göre, toplamda 185 mermi atılırken önceki gün atılan mermi sayısının 129 olduğu anımsatıldı.Belgorod ilçesinde 6 köye 38 merminin isabet ettiğini, bir İHA’nın düşürüldüğünü anlatan Gladkov, Borisov ilçesinde 3 köye toplam 32 merminin atıldığı, 3 füze ve bir İHA’nın düşürüldüğünü, Volokonovskiy ilçesinde de bir köye 30 tank ve top mermisinin atıldığını, olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.Grayvoron ilçesindeki iki köye 21, Krasnoyarujskiy ilçesindeki 3 köye de 17, Şebekino ilçesindeki 5 yerleşim birimine 47 merminin atıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-yine-rusyanin-sinirdaki-yerlesim-yerlerine-saldiri-duzenledi-1073191149.html
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belgorod, rusya, ukrayna, saldırı, vyaçeslav gladkov
belgorod, rusya, ukrayna, saldırı, vyaçeslav gladkov
Belgorod Valisi Gladkov: Saldırı yoğunluğunda ani artış var
21:55 05.07.2023 (güncellendi: 21:56 05.07.2023) Abone ol
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde bölgeyi yaklaşık 185 farklı mermi ile ateşe tuttuğunu, bunun bir gün öncesine göre yüzde 43 oranda daha fazla olduğunu ifade etti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun 4 Temmuz’daki saldırılarının bilgisini verdi. Bu bilgiye göre, toplamda 185 mermi atılırken önceki gün atılan mermi sayısının 129 olduğu anımsatıldı.
Belgorod ilçesinde 6 köye 38 merminin isabet ettiğini, bir İHA’nın düşürüldüğünü anlatan Gladkov, Borisov ilçesinde 3 köye toplam 32 merminin atıldığı, 3 füze ve bir İHA’nın düşürüldüğünü, Volokonovskiy ilçesinde de bir köye 30 tank ve top mermisinin atıldığını, olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Grayvoron ilçesindeki iki köye 21, Krasnoyarujskiy ilçesindeki 3 köye de 17, Şebekino ilçesindeki 5 yerleşim birimine 47 merminin atıldığı ifade edildi.