https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-yine-rusyanin-sinirdaki-yerlesim-yerlerine-saldiri-duzenledi-1073191149.html
Ukrayna yine Rusya'nın sınırdaki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi
Ukrayna yine Rusya'nın sınırdaki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi
Ukrayna güçleri, Rusya’nın sınır bölgeleri Belgorod ve Kursk’taki yerleşim yerlerine yeni saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda Belgorod’da bir kadın... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T12:19+0300
2023-07-05T12:19+0300
2023-07-05T12:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sınır
saldırı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054347260_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_eadab4a62f5afbc0358006c1d31253f9.jpg
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun hemen sınırda yer alan Valuyki kentine bombardıman düzenlediğini duyurdu.Ukrayna güçlerinin Valuyki’nin meskun alanlarına düzenlediği saldırı sırasında hava savunma sistemlerinin bir drone ile 12 Grad füzesini düşürdüğünü kaydeden Gladkov, “Saldırı karşısında hava savunma sistemleri devreye girdi ancak yerde tahribat oluştu. bununla beraber kimse ölmedi” dedi.Belgorod Valisi bununla beraber, bir kadının şarapnel parçaları yüzünden göğsünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Gladkov yerde oluşan hasara ilişkinse, iki konutun ciddi hasar aldığını belirtti.Bunun yanında sınırdaki Kursk bölgesinin Valisi Roman Starovoyt da Tetkino köyüne ukrayna tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.Starovoyt, saldırı sırasında köye 12 roket fırlatıldığını ancak kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını söyledi. Bununla beraber 12 numaralı okulda ciddi tahribat oluştuğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rosenergoatom-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-nukleer-atik-fuzesiyle-vurmaya-hazirlaniyor-1073175617.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054347260_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_fd5a52ba8e8587e57144a17a16fff23e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, sınır, saldırı, rusya
ukrayna, sınır, saldırı, rusya
Ukrayna yine Rusya'nın sınırdaki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi
Abone ol
Ukrayna güçleri, Rusya’nın sınır bölgeleri Belgorod ve Kursk’taki yerleşim yerlerine yeni saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda Belgorod’da bir kadın göğsünden yaralanırken her iki bölgede de meskun alanlarda tahribat oluştu.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun hemen sınırda yer alan Valuyki kentine bombardıman düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna güçlerinin Valuyki’nin meskun alanlarına düzenlediği saldırı sırasında hava savunma sistemlerinin bir drone ile 12 Grad füzesini düşürdüğünü kaydeden Gladkov, “Saldırı karşısında hava savunma sistemleri devreye girdi ancak yerde tahribat oluştu. bununla beraber kimse ölmedi” dedi.
Belgorod Valisi bununla beraber, bir kadının şarapnel parçaları yüzünden göğsünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Gladkov yerde oluşan hasara ilişkinse, iki konutun ciddi hasar aldığını belirtti.
Bunun yanında sınırdaki Kursk bölgesinin Valisi Roman Starovoyt da Tetkino köyüne ukrayna tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.
Starovoyt, saldırı sırasında köye 12 roket fırlatıldığını ancak kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını söyledi. Bununla beraber 12 numaralı okulda ciddi tahribat oluştuğunu kaydetti.