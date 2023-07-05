https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-yine-rusyanin-sinirdaki-yerlesim-yerlerine-saldiri-duzenledi-1073191149.html

Ukrayna yine Rusya'nın sınırdaki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi

Ukrayna yine Rusya'nın sınırdaki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi

Ukrayna güçleri, Rusya’nın sınır bölgeleri Belgorod ve Kursk’taki yerleşim yerlerine yeni saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda Belgorod’da bir kadın... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T12:19+0300

2023-07-05T12:19+0300

2023-07-05T12:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

sınır

saldırı

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054347260_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_eadab4a62f5afbc0358006c1d31253f9.jpg

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun hemen sınırda yer alan Valuyki kentine bombardıman düzenlediğini duyurdu.Ukrayna güçlerinin Valuyki’nin meskun alanlarına düzenlediği saldırı sırasında hava savunma sistemlerinin bir drone ile 12 Grad füzesini düşürdüğünü kaydeden Gladkov, “Saldırı karşısında hava savunma sistemleri devreye girdi ancak yerde tahribat oluştu. bununla beraber kimse ölmedi” dedi.Belgorod Valisi bununla beraber, bir kadının şarapnel parçaları yüzünden göğsünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Gladkov yerde oluşan hasara ilişkinse, iki konutun ciddi hasar aldığını belirtti.Bunun yanında sınırdaki Kursk bölgesinin Valisi Roman Starovoyt da Tetkino köyüne ukrayna tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.Starovoyt, saldırı sırasında köye 12 roket fırlatıldığını ancak kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını söyledi. Bununla beraber 12 numaralı okulda ciddi tahribat oluştuğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230704/rosenergoatom-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-nukleer-atik-fuzesiyle-vurmaya-hazirlaniyor-1073175617.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, sınır, saldırı, rusya