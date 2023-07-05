https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-ordusu-yeniden-makeyevkayi-hedef-aldi-1073218731.html

Ukrayna ordusu yeniden Makeyevka’yı hedef aldı

Ukrayna ordusu yeniden Makeyevka’yı hedef aldı

Ukrayna ordusunun dün füze yağmuruna tuttuğu Makeyevka kentinin Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, kentin son saatlerde bir kez daha saldırıya uğradığını... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T23:14+0300

2023-07-05T23:14+0300

2023-07-05T23:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

makeyevka

saldırı

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Makeyevka Belediye Başkanı Klyuçarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “İki şiddetli patlama oldu. Bana gelen bilgiye göre ana saldırı Krupskiy kasabasına oldu” ifadelerini kullandı.Saldırıdan etkilenenlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.‘Petrol terminali vuruldu’Makeyevka Belediye Başkanı Klyuçarov, yeni açıklamasında, Ukrayna ordusunun füze saldırısında şehrin Çervonogvardeysk ilçesinde yer alan bir petrol terminalinin vurulduğunu duyurdu. Terminalde yangın çıktığı belirtildi.Ayrıca Krupskaya kasabasının elektriksiz kaldığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/ukraynanin-makeyevka-saldirisinda-yaralananlarin-sayisi-68e-yukseldi-1073216461.html

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