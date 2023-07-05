https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-ordusu-yeniden-makeyevkayi-hedef-aldi-1073218731.html
Ukrayna ordusu yeniden Makeyevka’yı hedef aldı
Ukrayna ordusu yeniden Makeyevka’yı hedef aldı
Ukrayna ordusunun dün füze yağmuruna tuttuğu Makeyevka kentinin Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, kentin son saatlerde bir kez daha saldırıya uğradığını... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T23:14+0300
2023-07-05T23:14+0300
2023-07-05T23:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
makeyevka
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054325509_0:31:2994:1715_1920x0_80_0_0_4b7dbe7339cd3ad75196c2306cb1bccb.jpg
Makeyevka Belediye Başkanı Klyuçarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “İki şiddetli patlama oldu. Bana gelen bilgiye göre ana saldırı Krupskiy kasabasına oldu” ifadelerini kullandı.Saldırıdan etkilenenlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.‘Petrol terminali vuruldu’Makeyevka Belediye Başkanı Klyuçarov, yeni açıklamasında, Ukrayna ordusunun füze saldırısında şehrin Çervonogvardeysk ilçesinde yer alan bir petrol terminalinin vurulduğunu duyurdu. Terminalde yangın çıktığı belirtildi.Ayrıca Krupskaya kasabasının elektriksiz kaldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/ukraynanin-makeyevka-saldirisinda-yaralananlarin-sayisi-68e-yukseldi-1073216461.html
ukrayna
makeyevka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054325509_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_cbeba9f6923b0b605308aaaa28566c13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, makeyevka , saldırı
ukrayna, makeyevka , saldırı
Ukrayna ordusu yeniden Makeyevka’yı hedef aldı
23:14 05.07.2023 (güncellendi: 23:23 05.07.2023) Abone ol
Ukrayna ordusunun dün füze yağmuruna tuttuğu Makeyevka kentinin Belediye Başkanı Vladislav Klyuçarov, kentin son saatlerde bir kez daha saldırıya uğradığını duyurdu.
Makeyevka Belediye Başkanı Klyuçarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “İki şiddetli patlama oldu. Bana gelen bilgiye göre ana saldırı Krupskiy kasabasına oldu” ifadelerini kullandı.
Saldırıdan etkilenenlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.
‘Petrol terminali vuruldu’
Makeyevka Belediye Başkanı Klyuçarov, yeni açıklamasında, Ukrayna ordusunun füze saldırısında şehrin Çervonogvardeysk ilçesinde yer alan bir petrol terminalinin vurulduğunu duyurdu. Terminalde yangın çıktığı belirtildi.
Ayrıca Krupskaya kasabasının elektriksiz kaldığı ifade edildi.