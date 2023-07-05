https://sputniknews.com.tr/20230705/tele1-genel-yayin-yonetmeni-merdan-yanardagin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-1073191382.html

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T12:27+0300

2023-07-05T12:27+0300

2023-07-05T12:27+0300

politika

merdan yanardağ

gazeteci

tele 1 tv

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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın önceki hafta programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 8 gün geçti.Dün Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.TELE1'in haberine göre, Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden de kaçma şüphesi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230628/tutuklanan-gazeteci-merdan-yanardag-konusmanin-tamami-bir-butun-olarak-degerlendirilmeli-1072939312.html

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merdan yanardağ, gazeteci, tele 1 tv