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https://sputniknews.com.tr/20230705/tele1-genel-yayin-yonetmeni-merdan-yanardagin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-1073191382.html
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T12:27+0300
2023-07-05T12:27+0300
politika
merdan yanardağ
gazeteci
tele 1 tv
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın önceki hafta programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 8 gün geçti.Dün Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.TELE1'in haberine göre, Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden de kaçma şüphesi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230628/tutuklanan-gazeteci-merdan-yanardag-konusmanin-tamami-bir-butun-olarak-degerlendirilmeli-1072939312.html
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merdan yanardağ, gazeteci, tele 1 tv
merdan yanardağ, gazeteci, tele 1 tv

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

12:27 05.07.2023
© YoutubeMerdan Yanardağ
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Youtube
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın önceki hafta programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 8 gün geçti.
Dün Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.
TELE1'in haberine göre, Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden de kaçma şüphesi oldu.
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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Tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ: Konuşmamın tamamı bir bütün olarak değerlendirilmeli
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