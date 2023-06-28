https://sputniknews.com.tr/20230628/tutuklanan-gazeteci-merdan-yanardag-konusmanin-tamami-bir-butun-olarak-degerlendirilmeli-1072939312.html
Tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ: Konuşmamın tamamı bir bütün olarak değerlendirilmeli
Tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ: Konuşmamın tamamı bir bütün olarak değerlendirilmeli
Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ savcılığa verdiği ifadesinde konuşmasının tamamının bir bütün olarak... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T00:35+0300
2023-06-28T00:35+0300
2023-06-28T00:36+0300
merdan yanardağ
türkiye
tutuklanma
ifade
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Katıldığı televizyon programında PKK/KCK elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 25 Haziran'da Tele 1 kanalındaki açıklamaları nedeniyle 'suçu ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanmasına karar verdi.Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi.Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/gozaltina-alinan-merdan-yanardag-adliyeye-sevk-edildi-1072909790.html
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merdan yanardağ, tutuklanma, ifade
merdan yanardağ, tutuklanma, ifade
Tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ: Konuşmamın tamamı bir bütün olarak değerlendirilmeli
00:35 28.06.2023 (güncellendi: 00:36 28.06.2023) Abone ol
Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ savcılığa verdiği ifadesinde konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söyledi.
Katıldığı televizyon programında PKK/KCK elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 25 Haziran'da Tele 1 kanalındaki açıklamaları nedeniyle 'suçu ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi.
Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.