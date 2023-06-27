https://sputniknews.com.tr/20230627/gozaltina-alinan-merdan-yanardag-adliyeye-sevk-edildi-1072909790.html

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Katıldığı televizyon programında PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T11:20+0300

2023-06-27T11:20+0300

2023-06-27T11:20+0300

türkiye

merdan yanardağ

gözaltı

adliye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/merdan-yanardag-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1072866847.html

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merdan yanardağ, gözaltı, adliye