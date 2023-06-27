https://sputniknews.com.tr/20230627/gozaltina-alinan-merdan-yanardag-adliyeye-sevk-edildi-1072909790.html
Gözaltına alınan Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
Katıldığı televizyon programında PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T11:20+0300
2023-06-27T11:20+0300
2023-06-27T11:20+0300
türkiye
merdan yanardağ
gözaltı
adliye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/merdan-yanardag-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1072866847.html
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merdan yanardağ, gözaltı, adliye
merdan yanardağ, gözaltı, adliye
Gözaltına alınan Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
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Katıldığı televizyon programında PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.