https://sputniknews.com.tr/20230626/merdan-yanardag-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1072866847.html

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T11:34+0300

2023-06-26T11:34+0300

2023-06-26T12:05+0300

türkiye

merdan yanardağ

soruşturma

savcılık

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Bir televizyon kanalındaki programda, Abdullah Öcalan'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20210802/ormanlarini-sondurebilen-ve-kendi-ucaklari-olan-bir-turkiye-gucludur-1045152359.html

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merdan yanardağ, soruşturma, savcılık