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Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
merdan yanardağ
soruşturma
savcılık
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Bir televizyon kanalındaki programda, Abdullah Öcalan'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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merdan yanardağ, soruşturma, savcılık
merdan yanardağ, soruşturma, savcılık

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

11:34 26.06.2023 (güncellendi: 12:05 26.06.2023)
© YoutubeMerdan Yanardağ
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.
Bir televizyon kanalındaki programda, Abdullah Öcalan'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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