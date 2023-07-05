https://sputniknews.com.tr/20230705/sahte-ickiden-zehirlenen-kurtlar-vadisi-oyuncusu-taburcu-edildi-1073198355.html
Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi oyuncusu taburcu edildi
Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi oyuncusu taburcu edildi
Sahte içkiden zehirlenen dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar entübe edilmişti. Oyuncu sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T14:32+0300
2023-07-05T14:32+0300
2023-07-05T14:32+0300
yaşam
sahte içki
oyuncu
entübe
şekip taşpınar
alkol
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve oyuncunun yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtilmişti.27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/sahte-ickiden-olum-davasinda-ceza-belli-oldu-16-yil-8-ay-hapis--1069328733.html
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sahte içki, oyuncu, entübe, şekip taşpınar, alkol
sahte içki, oyuncu, entübe, şekip taşpınar, alkol
Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi oyuncusu taburcu edildi
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Sahte içkiden zehirlenen dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar entübe edilmişti. Oyuncu sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu.
Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve oyuncunun yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtilmişti.
27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.