https://sputniknews.com.tr/20230705/sahte-ickiden-zehirlenen-kurtlar-vadisi-oyuncusu-taburcu-edildi-1073198355.html

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi oyuncusu taburcu edildi

Sahte içkiden zehirlenen Kurtlar Vadisi oyuncusu taburcu edildi

Sahte içkiden zehirlenen dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar entübe edilmişti. Oyuncu sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T14:32+0300

2023-07-05T14:32+0300

2023-07-05T14:32+0300

yaşam

sahte içki

oyuncu

entübe

şekip taşpınar

alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052241357_0:687:2000:1812_1920x0_80_0_0_7b0a53061cccb8e15c3493cad0ad0d1a.jpg

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve oyuncunun yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtilmişti.27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/sahte-ickiden-olum-davasinda-ceza-belli-oldu-16-yil-8-ay-hapis--1069328733.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahte içki, oyuncu, entübe, şekip taşpınar, alkol