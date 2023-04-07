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Sahte içkiden ölüm davasında ceza belli oldu: 16 yıl 8 ay hapis
Sahte içkiden ölüm davasında ceza belli oldu: 16 yıl 8 ay hapis
Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan birine "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:45+0300
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türkiye
alkol
sahte içki
mahkeme
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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ercan Padak ve Salih Özgen ile avukatları katıldı.Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan Padak'ın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraat istemini tekrar etti.'Sahte olduğunu bilmiyordum'Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Padak, "Ben sahte içki verdim ama maktul benim verdiğim sahte içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı ben de ölürdüm. Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Ailem, çocuğum var. Dışarıda kalmak istiyorum" dedi.Söz alan diğer sanık Salih Özgen de beraat talebinde bulundu.Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen'in "olası kastla öldürme" suçundan mahkumiyetlerine yeterli derecede kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verdi.Mahkeme, maktul Sevim Şenkaya'ya karşı "olası kastla öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanık Ercan Padak'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.Olası kastla öldürme suçuBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın (37) alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtilmişti.İddianamede, sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bunu alıp maktulün içmesini sağladığı kaydedilmişti.Maktulün otopsi raporunda da ölümün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221218/kocaelide-171-sise-sahte-alkol-ele-gecirildi-3-gozalti-1064715939.html
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alkol, sahte içki, mahkeme
alkol, sahte içki, mahkeme

Sahte içkiden ölüm davasında ceza belli oldu: 16 yıl 8 ay hapis

12:45 07.04.2023 (güncellendi: 12:46 07.04.2023)
© İHA / SADIK KAHRAMANYaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı ele geçirildi.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan birine "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilirken diğer iki sanığın beraatine hükmedildi.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ercan Padak ve Salih Özgen ile avukatları katıldı.
Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan Padak'ın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraat istemini tekrar etti.

'Sahte olduğunu bilmiyordum'

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Padak, "Ben sahte içki verdim ama maktul benim verdiğim sahte içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı ben de ölürdüm. Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Ailem, çocuğum var. Dışarıda kalmak istiyorum" dedi.
Söz alan diğer sanık Salih Özgen de beraat talebinde bulundu.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen'in "olası kastla öldürme" suçundan mahkumiyetlerine yeterli derecede kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verdi.
Mahkeme, maktul Sevim Şenkaya'ya karşı "olası kastla öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanık Ercan Padak'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olası kastla öldürme suçu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın (37) alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtilmişti.
İddianamede, sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bunu alıp maktulün içmesini sağladığı kaydedilmişti.
Maktulün otopsi raporunda da ölümün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
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