https://sputniknews.com.tr/20230407/sahte-ickiden-olum-davasinda-ceza-belli-oldu-16-yil-8-ay-hapis--1069328733.html

Sahte içkiden ölüm davasında ceza belli oldu: 16 yıl 8 ay hapis

Sahte içkiden ölüm davasında ceza belli oldu: 16 yıl 8 ay hapis

Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan birine "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T12:45+0300

2023-04-07T12:45+0300

2023-04-07T12:46+0300

türkiye

alkol

sahte içki

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064515752_0:135:769:567_1920x0_80_0_0_5fa8ba9bef3f0018124191a5dbb454a7.jpg

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ercan Padak ve Salih Özgen ile avukatları katıldı.Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan Padak'ın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraat istemini tekrar etti.'Sahte olduğunu bilmiyordum'Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Padak, "Ben sahte içki verdim ama maktul benim verdiğim sahte içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı ben de ölürdüm. Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Ailem, çocuğum var. Dışarıda kalmak istiyorum" dedi.Söz alan diğer sanık Salih Özgen de beraat talebinde bulundu.Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen'in "olası kastla öldürme" suçundan mahkumiyetlerine yeterli derecede kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verdi.Mahkeme, maktul Sevim Şenkaya'ya karşı "olası kastla öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanık Ercan Padak'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.Olası kastla öldürme suçuBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın (37) alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtilmişti.İddianamede, sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bunu alıp maktulün içmesini sağladığı kaydedilmişti.Maktulün otopsi raporunda da ölümün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221218/kocaelide-171-sise-sahte-alkol-ele-gecirildi-3-gozalti-1064715939.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alkol, sahte içki, mahkeme