https://sputniknews.com.tr/20221218/kocaelide-171-sise-sahte-alkol-ele-gecirildi-3-gozalti-1064715939.html
Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 171 şişe sahte alkol, 1 tabanca ve 110 tabanca fişeği ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T05:49+0300
2022-12-18T05:49+0300
2022-12-18T05:49+0300
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sahte içki
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kaçakçılık men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonun neticesinde polis ekipleri tarafından 171 şişe sahte alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi.Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.
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kocaeli, sahte içki
Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 171 şişe sahte alkol, 1 tabanca ve 110 tabanca fişeği ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kaçakçılık men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonun neticesinde polis ekipleri tarafından 171 şişe sahte alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi.
Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.