https://sputniknews.com.tr/20221218/kocaelide-171-sise-sahte-alkol-ele-gecirildi-3-gozalti-1064715939.html

Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 171 şişe sahte alkol, 1 tabanca ve 110 tabanca fişeği ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T05:49+0300

2022-12-18T05:49+0300

2022-12-18T05:49+0300

türkiye

kocaeli

sahte içki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kaçakçılık men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonun neticesinde polis ekipleri tarafından 171 şişe sahte alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi.Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, sahte içki