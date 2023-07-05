https://sputniknews.com.tr/20230705/psgde-galtier-donemi-sona-erdi--1073193507.html

PSG'de Galtier dönemi sona erdi

PSG'de Galtier dönemi sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

psg

paris saint-germain (psg)

christophe galtier

teknik direktör

ligue 1

fransa ligue

ayrılık

futbol

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PSG'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adam Galtier sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler" ifadeleri kullanıldı.Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı PSG ile geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/psgnin-teknik-direktoru-gozaltina-alindi-1073028208.html

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psg, paris saint-germain (psg), christophe galtier, teknik direktör, ligue 1, fransa ligue, ayrılık, futbol