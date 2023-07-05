https://sputniknews.com.tr/20230705/psgde-galtier-donemi-sona-erdi--1073193507.html
PSG'de Galtier dönemi sona erdi
PSG'de Galtier dönemi sona erdi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T12:55+0300
2023-07-05T12:55+0300
2023-07-05T12:55+0300
spor
psg
paris saint-germain (psg)
christophe galtier
teknik direktör
ligue 1
fransa ligue
ayrılık
futbol
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PSG'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adam Galtier sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler" ifadeleri kullanıldı.Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı PSG ile geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/psgnin-teknik-direktoru-gozaltina-alindi-1073028208.html
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psg, paris saint-germain (psg), christophe galtier, teknik direktör, ligue 1, fransa ligue, ayrılık, futbol
psg, paris saint-germain (psg), christophe galtier, teknik direktör, ligue 1, fransa ligue, ayrılık, futbol
PSG'de Galtier dönemi sona erdi
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı.
PSG'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adam Galtier sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler" ifadeleri kullanıldı.
Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı PSG ile geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.