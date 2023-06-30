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PSG Teknik Direktörü Galtier gözaltına alındı
PSG Teknik Direktörü Galtier gözaltına alındı
Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki 'ırkçı söylemleri' nedeniyle açılan soruşturma... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T12:57+0300
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spor
psg
paris saint-germain (psg)
gözaltı
christophe galtier
ligue 1
fransa
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Fransa Ligue 1 temsilcisi PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, 'ayrımcılık suçu işlediği' şüphesiyle Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.Soruşturmaya konu olan suçlamanın içeriğinin, Galtier'in Nice döneminde sarf ettiği 'ırkçı ve ayrımcı' söylemler olduğu bildirildi. Daha önce bir e-postada, Fransız teknik adamın siyah ve Müslüman oyuncular hakkında yaptığı yorumlar basına sızmıştı. Galtier ayrıca Müslüman oyuncuların Ramazan'da oruç tutmasına izin vermemek ve bir oyuncunun dini nedeniyle transferine engel olmakla da suçlanıyor.Yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayan Galtier, kendisine yöneltilen 'hakaret ve iftira niteliğindeki iddiaları öğrenince hayrete düştüğünü' söyledi.Bu yaz görevden alınması planlanan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2021/2022 sezonunda Nice'i çalıştırmıştı.
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psg, paris saint-germain (psg), gözaltı, christophe galtier, ligue 1, fransa
psg, paris saint-germain (psg), gözaltı, christophe galtier, ligue 1, fransa

PSG Teknik Direktörü Galtier gözaltına alındı

12:57 30.06.2023 (güncellendi: 13:01 30.06.2023)
© AP Photo / Thomas PadillaChristophe Galtier
Christophe Galtier - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Thomas Padilla
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Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki 'ırkçı söylemleri' nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Fransa Ligue 1 temsilcisi PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, 'ayrımcılık suçu işlediği' şüphesiyle Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.
Soruşturmaya konu olan suçlamanın içeriğinin, Galtier'in Nice döneminde sarf ettiği 'ırkçı ve ayrımcı' söylemler olduğu bildirildi.
Daha önce bir e-postada, Fransız teknik adamın siyah ve Müslüman oyuncular hakkında yaptığı yorumlar basına sızmıştı.
Galtier ayrıca Müslüman oyuncuların Ramazan'da oruç tutmasına izin vermemek ve bir oyuncunun dini nedeniyle transferine engel olmakla da suçlanıyor.
Yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayan Galtier, kendisine yöneltilen 'hakaret ve iftira niteliğindeki iddiaları öğrenince hayrete düştüğünü' söyledi.
Bu yaz görevden alınması planlanan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2021/2022 sezonunda Nice'i çalıştırmıştı.
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