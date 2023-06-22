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Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi
Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi
Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip özür diledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T09:42+0300
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özür
hamile
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PSG'nin 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hamile kız arkadaşı Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti. Paylaşımında sevgilisine seslerek özür dileyen ünlü futbolcu şu ifadeleri kullandı: Neymar, Nisan ayında yaptığı paylaşımda, Biancardi'nin hamile olduğunu, ikinci kez baba olacağını duyurmuştu. New York Post'tan Jenna Lemoncelli, Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını, hatta neyin aldatmaya girip girmeyeceğine dair aralarında bir 'gizli anlaşma' olduğunu öne sürmüştü.
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neymar, neymar da silva santos junior, psg, paris saint-germain (psg), özür, hamile, sevgili

Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi

09:42 22.06.2023 (güncellendi: 09:47 22.06.2023)
© AANeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip özür diledi.
PSG'nin 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hamile kız arkadaşı Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti.
Paylaşımında sevgilisine seslerek özür dileyen ünlü futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bru, hatalarım ve gereksiz açıklamalar için çoktan özür diledim ama bunu herkesin önünde yeniden teyit etmek zorunda hissediyorum. Özel bir mesele aleni hale geldiyse özür de alenileştirilmelidir. ”

Neymar, Nisan ayında yaptığı paylaşımda, Biancardi'nin hamile olduğunu, ikinci kez baba olacağını duyurmuştu.
New York Post'tan Jenna Lemoncelli, Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını, hatta neyin aldatmaya girip girmeyeceğine dair aralarında bir 'gizli anlaşma' olduğunu öne sürmüştü.
Neymar ve sevgilisi Bruna Biancardi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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Neymar ikinci kez baba oluyor
20 Nisan, 13:52
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