https://sputniknews.com.tr/20230622/hamile-sevgilisini-aldattigini-itiraf-eden-neymar-ozur-diledi-1072730015.html

Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi

Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi

Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip özür diledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T09:42+0300

2023-06-22T09:42+0300

2023-06-22T09:47+0300

neymar

neymar da silva santos junior

psg

paris saint-germain (psg)

özür

hamile

sevgili

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062401964_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6f6ec7b91605a064a90660422e476a3f.jpg

PSG'nin 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hamile kız arkadaşı Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti. Paylaşımında sevgilisine seslerek özür dileyen ünlü futbolcu şu ifadeleri kullandı: Neymar, Nisan ayında yaptığı paylaşımda, Biancardi'nin hamile olduğunu, ikinci kez baba olacağını duyurmuştu. New York Post'tan Jenna Lemoncelli, Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını, hatta neyin aldatmaya girip girmeyeceğine dair aralarında bir 'gizli anlaşma' olduğunu öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

neymar, neymar da silva santos junior, psg, paris saint-germain (psg), özür, hamile, sevgili