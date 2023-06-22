https://sputniknews.com.tr/20230622/hamile-sevgilisini-aldattigini-itiraf-eden-neymar-ozur-diledi-1072730015.html
Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi
Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi
Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip özür diledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T09:42+0300
2023-06-22T09:42+0300
2023-06-22T09:47+0300
neymar
neymar da silva santos junior
psg
paris saint-germain (psg)
özür
hamile
sevgili
spor
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PSG'nin 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hamile kız arkadaşı Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti. Paylaşımında sevgilisine seslerek özür dileyen ünlü futbolcu şu ifadeleri kullandı: Neymar, Nisan ayında yaptığı paylaşımda, Biancardi'nin hamile olduğunu, ikinci kez baba olacağını duyurmuştu. New York Post'tan Jenna Lemoncelli, Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını, hatta neyin aldatmaya girip girmeyeceğine dair aralarında bir 'gizli anlaşma' olduğunu öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html
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neymar, neymar da silva santos junior, psg, paris saint-germain (psg), özür, hamile, sevgili
neymar, neymar da silva santos junior, psg, paris saint-germain (psg), özür, hamile, sevgili
Hamile sevgilisini aldattığını itiraf eden Neymar özür diledi
09:42 22.06.2023 (güncellendi: 09:47 22.06.2023) Abone ol
Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip özür diledi.
PSG'nin 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hamile kız arkadaşı Bruna Biancardi'yi aldattığını itiraf etti.
Paylaşımında sevgilisine seslerek özür dileyen ünlü futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Bru, hatalarım ve gereksiz açıklamalar için çoktan özür diledim ama bunu herkesin önünde yeniden teyit etmek zorunda hissediyorum. Özel bir mesele aleni hale geldiyse özür de alenileştirilmelidir. ”
Neymar, Nisan ayında yaptığı paylaşımda, Biancardi'nin hamile olduğunu, ikinci kez baba olacağını duyurmuştu.
New York Post'tan Jenna Lemoncelli, Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını, hatta neyin aldatmaya girip girmeyeceğine dair aralarında bir 'gizli anlaşma' olduğunu öne sürmüştü.