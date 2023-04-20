https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html
Neymar ikinci kez baba oluyor
Neymar ikinci kez baba oluyor
Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla bebek beklediklerini duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T13:52+0300
2023-04-20T13:52+0300
2023-04-20T13:52+0300
neymar
baba
brezilya
spor
bebek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069962998_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7792bec2035a0841ba01e5f6a9b1d21d.jpg
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, ikinci kez baba olacağını duyurdu. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bruna Biancardi ile birlikte olan Neymar, bebek müjdesini sosyal medya hesabında bu karelerle verdi. 11 yaşında bir oğlu olan Neymar, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.NTV'nin aktardığına göre, Ayak bileğinden sakatlandığı için futbola ara veren futbolcu, sosyal medya hesabında "Çabuk gel evlat bekliyoruz seni!" ifadelerini kullandı.Paylaşıma milyonlarca beğeni ve tebrik mesajı yağdı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/psgnin-brezilyali-yildizi-neymar-sakatlandi-sezonu-kapatabilir-1067916294.html
brezilya
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069962998_135:0:891:567_1920x0_80_0_0_8f04b03faac53d535201a0eea3977156.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
neymar, baba, brezilya, bebek
neymar, baba, brezilya, bebek
Neymar ikinci kez baba oluyor
Abone ol
Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla bebek beklediklerini duyurdu.
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, ikinci kez baba olacağını duyurdu.
28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bruna Biancardi ile birlikte olan Neymar, bebek müjdesini sosyal medya hesabında bu karelerle verdi.
11 yaşında bir oğlu olan Neymar, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.
NTV'nin aktardığına göre, Ayak bileğinden sakatlandığı için futbola ara veren futbolcu, sosyal medya hesabında "Çabuk gel evlat bekliyoruz seni!" ifadelerini kullandı.
Paylaşıma milyonlarca beğeni ve tebrik mesajı yağdı.