https://sputniknews.com.tr/20230420/neymar-ikinci-kez-baba-oluyor-1069962885.html

Neymar ikinci kez baba oluyor

Neymar ikinci kez baba oluyor

Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla bebek beklediklerini duyurdu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T13:52+0300

2023-04-20T13:52+0300

2023-04-20T13:52+0300

neymar

baba

brezilya

spor

bebek

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Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, ikinci kez baba olacağını duyurdu. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bruna Biancardi ile birlikte olan Neymar, bebek müjdesini sosyal medya hesabında bu karelerle verdi. 11 yaşında bir oğlu olan Neymar, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.NTV'nin aktardığına göre, Ayak bileğinden sakatlandığı için futbola ara veren futbolcu, sosyal medya hesabında "Çabuk gel evlat bekliyoruz seni!" ifadelerini kullandı.Paylaşıma milyonlarca beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/psgnin-brezilyali-yildizi-neymar-sakatlandi-sezonu-kapatabilir-1067916294.html

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