https://sputniknews.com.tr/20230705/monaco-yeni-teknik-direktorunu-duyurdu-adolf-hutter--1073189250.html
Monaco yeni teknik direktörünü duyurdu: Adolf Hütter
Monaco yeni teknik direktörünü duyurdu: Adolf Hütter
Ligue 1 ekibi AS Monaco, teknik direktörlük görevine Adolf Hütter'in getirildiğini açıkladı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T11:36+0300
2023-07-05T11:36+0300
2023-07-05T11:36+0300
spor
monaco
teknik direktör
adolf hütter
ligue 1
ligue 1
fransa ligue
transfer
futbol
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Fransa Profesyonel Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi AS Monaco, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Avusturyalı teknik adam Adolf Hütter ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, sosyal medya hesabından da "Hoşgeldin Adi" notuyla paylaşım yapıldı. Daha önce Young Boys ve RB Salzburg gibi takımlarla şampiyonluğa ulaşan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ı çalıştırmıştı.Geçen sezon Philippe Clement yönetiminde Ligue 1'i 6. sırada tamamlayan Monaco, Avrupa kupalarına katılım şansı elde edemedi.
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monaco, teknik direktör, adolf hütter, ligue 1, ligue 1, fransa ligue, transfer, futbol
monaco, teknik direktör, adolf hütter, ligue 1, ligue 1, fransa ligue, transfer, futbol
Monaco yeni teknik direktörünü duyurdu: Adolf Hütter
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Ligue 1 ekibi AS Monaco, teknik direktörlük görevine Adolf Hütter'in getirildiğini açıkladı.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi AS Monaco, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Avusturyalı teknik adam Adolf Hütter ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, sosyal medya hesabından da "Hoşgeldin Adi" notuyla paylaşım yapıldı.
Daha önce Young Boys ve RB Salzburg gibi takımlarla şampiyonluğa ulaşan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ı çalıştırmıştı.
Geçen sezon Philippe Clement yönetiminde Ligue 1'i 6. sırada tamamlayan Monaco, Avrupa kupalarına katılım şansı elde edemedi.