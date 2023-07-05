https://sputniknews.com.tr/20230705/monaco-yeni-teknik-direktorunu-duyurdu-adolf-hutter--1073189250.html

Monaco yeni teknik direktörünü duyurdu: Adolf Hütter

Monaco yeni teknik direktörünü duyurdu: Adolf Hütter

Ligue 1 ekibi AS Monaco, teknik direktörlük görevine Adolf Hütter'in getirildiğini açıkladı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T11:36+0300

2023-07-05T11:36+0300

2023-07-05T11:36+0300

spor

monaco

teknik direktör

adolf hütter

ligue 1

ligue 1

fransa ligue

transfer

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073189767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_053c269648e2a8baf82426dfa3ea73d9.jpg

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi AS Monaco, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Avusturyalı teknik adam Adolf Hütter ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, sosyal medya hesabından da "Hoşgeldin Adi" notuyla paylaşım yapıldı. Daha önce Young Boys ve RB Salzburg gibi takımlarla şampiyonluğa ulaşan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ı çalıştırmıştı.Geçen sezon Philippe Clement yönetiminde Ligue 1'i 6. sırada tamamlayan Monaco, Avrupa kupalarına katılım şansı elde edemedi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/ingiliz-futbolunda-bir-ilk-kadin-teknik-direktor-profesyonel-bir-erkek-takimini-yonetecek-1073187692.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

monaco, teknik direktör, adolf hütter, ligue 1, ligue 1, fransa ligue, transfer, futbol