https://sputniknews.com.tr/20230705/ingiliz-futbolunda-bir-ilk-kadin-teknik-direktor-profesyonel-bir-erkek-takimini-yonetecek-1073187692.html

İngiliz futbolunda bir ilk: Kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek

İngiliz futbolunda bir ilk: Kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek

Hannah Dingley, İngiliz futbolunun profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T11:10+0300

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spor

ingiltere

ingiltere futbol federasyonu

futbol

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teknik direktör

ilk

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İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü olarak tarihe geçti.Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.Dingley, 2019 yılından beri kulübün altyapı takımını çalıştırıyordu.

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ingiltere, ingiltere futbol federasyonu, futbol, kadın, teknik direktör, ilk