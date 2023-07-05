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İngiliz futbolunda bir ilk: Kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek
İngiliz futbolunda bir ilk: Kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek
Hannah Dingley, İngiliz futbolunun profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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ingiltere futbol federasyonu
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İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü olarak tarihe geçti.Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.Dingley, 2019 yılından beri kulübün altyapı takımını çalıştırıyordu.
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ingiltere, ingiltere futbol federasyonu, futbol, kadın, teknik direktör, ilk
ingiltere, ingiltere futbol federasyonu, futbol, kadın, teknik direktör, ilk

İngiliz futbolunda bir ilk: Kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek

11:10 05.07.2023
© Fotoğraf : Twitter / Forest Green Rovers Hannah Dingley, İngiliz futbolunun profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu.
Hannah Dingley, İngiliz futbolunun profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Fotoğraf : Twitter / Forest Green Rovers
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Hannah Dingley, İngiliz futbolunun profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü oldu.
İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü olarak tarihe geçti.
Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.
Dingley, 2019 yılından beri kulübün altyapı takımını çalıştırıyordu.
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