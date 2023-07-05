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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
MİT, PKK’nın Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de öldürüldüğü eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik eylemlerin planlanması için çalıştığı tespit edildi.Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-kalini-kabul-etti-1072721773.html
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türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı
türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon

10:06 05.07.2023 (güncellendi: 10:17 05.07.2023)
© AA / AAIrak istihbarat sorumlusu Celal Kaya
Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA / AA
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MİT, PKK’nın Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de öldürüldüğü eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik eylemlerin planlanması için çalıştığı tespit edildi.
Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
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