https://sputniknews.com.tr/20230705/mitten-suleymaniyede-operasyon-1073185232.html
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
MİT, PKK’nın Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:06+0300
2023-07-05T10:06+0300
2023-07-05T10:17+0300
türkiye
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073185310_0:291:796:739_1920x0_80_0_0_4b28cd323cb70dcd6013535414ecac32.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de öldürüldüğü eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik eylemlerin planlanması için çalıştığı tespit edildi.Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-kalini-kabul-etti-1072721773.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073185310_0:216:796:813_1920x0_80_0_0_57243e4c4b04f61bcbf7ae6c4bd3dace.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı
türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
10:06 05.07.2023 (güncellendi: 10:17 05.07.2023) Abone ol
MİT, PKK’nın Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de öldürüldüğü eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik eylemlerin planlanması için çalıştığı tespit edildi.
Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.