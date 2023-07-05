https://sputniknews.com.tr/20230705/mitten-suleymaniyede-operasyon-1073185232.html

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon

MİT, PKK’nın Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T10:06+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de öldürüldüğü eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik eylemlerin planlanması için çalıştığı tespit edildi.Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-kalini-kabul-etti-1072721773.html

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