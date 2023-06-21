https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-kalini-kabul-etti-1072721773.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyes'inde kabul etti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:30+0300
2023-06-21T23:30+0300
2023-06-21T23:30+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyes'inde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.