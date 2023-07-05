https://sputniknews.com.tr/20230705/inter-hakan-calhanoglunun-sozlesmesini-2027ye-kadar-uzatti-1073210157.html
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T18:51+0300
2023-07-05T18:51+0300
2023-07-05T18:51+0300
spor
hakan çalhanoğlu
inter
sözleşme
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Inter Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığı belirtildi.İtalya'ya 2017 yılında Milan'a transfer olarak gelen Çalhanoğlu, burada 4 yıl forma giydikten sonra 2021 yılında Milan'ın ezeli rakibi Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.Transfermarkt verilerine göre Inter'deki ilk sezonu 2021-2022'de 46 maçta 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyan Çalhanoğlu, ikinci sezonu 2022-2023'te de 49 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giydiği bu 2 sezonda, 2 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterirken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamıştı.Bu arada Inter, 24 yaşındaki İtalyan stoper Alessandro Bastoni'nin de sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/caglar-soyuncu-resmen-atletico-madridde-1073209194.html
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hakan çalhanoğlu, inter, sözleşme
hakan çalhanoğlu, inter, sözleşme
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Inter Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığı belirtildi.
İtalya'ya 2017 yılında Milan'a transfer olarak gelen Çalhanoğlu, burada 4 yıl forma giydikten sonra 2021 yılında Milan'ın ezeli rakibi Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Transfermarkt verilerine göre Inter'deki ilk sezonu 2021-2022'de 46 maçta 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyan Çalhanoğlu, ikinci sezonu 2022-2023'te de 49 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giydiği bu 2 sezonda, 2 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterirken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamıştı.
Bu arada Inter, 24 yaşındaki İtalyan stoper Alessandro Bastoni'nin de sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.