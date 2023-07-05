https://sputniknews.com.tr/20230705/caglar-soyuncu-resmen-atletico-madridde-1073209194.html
Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'e transfer oldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T18:23+0300
2023-07-05T18:23+0300
2023-07-05T18:23+0300
spor
çağlar söyüncü
atletico madrid
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzaladı.Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
çağlar söyüncü, atletico madrid
çağlar söyüncü, atletico madrid
Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
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Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'e transfer oldu.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzaladı.
Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.
Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.