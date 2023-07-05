https://sputniknews.com.tr/20230705/caglar-soyuncu-resmen-atletico-madridde-1073209194.html

Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de

Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de

Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'e transfer oldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T18:23+0300

2023-07-05T18:23+0300

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spor

çağlar söyüncü

atletico madrid

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzaladı.Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

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çağlar söyüncü, atletico madrid