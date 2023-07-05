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Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de
Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'e transfer oldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T18:23+0300
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spor
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzaladı.Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
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çağlar söyüncü, atletico madrid
çağlar söyüncü, atletico madrid

Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'de

18:23 05.07.2023
© AAFIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu
FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcu Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'e transfer oldu.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzaladı.
Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.
Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
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