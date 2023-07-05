https://sputniknews.com.tr/20230705/guney-korede-bir-robot-ilk-kez-orkestra-yonetti-1073186353.html
Güney Kore'de bir robot ilk kez orkestra yönetti
Güney Kore'de bir robot ilk kez orkestra yönetti
Güney Kore'de geliştirilen EveR 6 isimli bir robot, geçen Cuma yaklaşık 1000 kişilik bir seyirci önünde Kore Ulusal Orkestrası'ndan 60'tan fazla müzisyenin... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:32+0300
2023-07-05T10:32+0300
2023-07-05T10:37+0300
dünya
güney kore
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orkestra
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EveR 6'in performansı, Güney Kore tarihinde bir robotun orkestra şefi olarak kullanıldığı ilk etkinlik oldu.Güney Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen robot, hareket yakalama teknolojisiyle insan hareketlerini ezberlemek ve taklit etmek üzere programlandı. EveR 6'nın geliştiricileri, robotun yalnızca öğrendiklerini kopyalamak yerine doğaçlama yapmasını sağlamayı planladıklarını açıkladı.EveR 6 şu anda 'sağır' ve doğaçlama yapamıyor olsa da, yaratıcıları bu özellikleri eklemek için çalışıyor.Gösteriye katılan Koreli müzik yazarı olan Song Joo-ho, programlanmamış hareketlerin ve müzisyenlerin olası hatalarına tepki vermenin teknoloji için bir sonraki büyük adım olacağını söyledi.Projenin arkasındaki isimlerden biri olan Lee Dong-wook, geçen ay EveR 6'nın provalarından birinin ardından düzenlenen basın toplantısında, robotun 'gelecekte bir orkestra şefinin onu yardımcı olarak kullanabileceği bir aşamaya ulaşmasını umduğunu' söyledi.EveR 6 ile ile prova yapan orkestra şefi Soo-Yeoul Choi ise, medyaya, bu tür robotların ileride bir yardımcı olarak kullanılabileceği senaryolar tasavvur ettiğini ancak kendi görüşüne göre makinelerin insan iletkenlerin yerini almasının pek olası olmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-bir-robot-ilk-kez-orkestra-yonetecek-1072169274.html
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güney kore, robot, orkestra
güney kore, robot, orkestra
Güney Kore'de bir robot ilk kez orkestra yönetti
10:32 05.07.2023 (güncellendi: 10:37 05.07.2023) Abone ol
Güney Kore'de geliştirilen EveR 6 isimli bir robot, geçen Cuma yaklaşık 1000 kişilik bir seyirci önünde Kore Ulusal Orkestrası'ndan 60'tan fazla müzisyenin performansını yönetti.
EveR 6'in performansı, Güney Kore tarihinde bir robotun orkestra şefi olarak kullanıldığı ilk etkinlik oldu.
Güney Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen robot, hareket yakalama teknolojisiyle insan hareketlerini ezberlemek ve taklit etmek üzere programlandı. EveR 6'nın geliştiricileri, robotun yalnızca öğrendiklerini kopyalamak yerine doğaçlama yapmasını sağlamayı planladıklarını açıkladı.
EveR 6 şu anda 'sağır' ve doğaçlama yapamıyor olsa da, yaratıcıları bu özellikleri eklemek için çalışıyor.
Gösteriye katılan Koreli müzik yazarı olan Song Joo-ho, programlanmamış hareketlerin ve müzisyenlerin olası hatalarına tepki vermenin teknoloji için bir sonraki büyük adım olacağını söyledi.
Projenin arkasındaki isimlerden biri olan Lee Dong-wook, geçen ay EveR 6'nın provalarından birinin ardından düzenlenen basın toplantısında, robotun 'gelecekte bir orkestra şefinin onu yardımcı olarak kullanabileceği bir aşamaya ulaşmasını umduğunu' söyledi.
EveR 6 ile ile prova yapan orkestra şefi Soo-Yeoul Choi ise, medyaya, bu tür robotların ileride bir yardımcı olarak kullanılabileceği senaryolar tasavvur ettiğini ancak kendi görüşüne göre makinelerin insan iletkenlerin yerini almasının pek olası olmadığını belirtti.