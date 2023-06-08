https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-bir-robot-ilk-kez-orkestra-yonetecek-1072169274.html

Güney Kore'de bir robot ilk kez orkestra yönetecek

Güney Kore'de bir robot ilk kez orkestra yönetecek

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek 'Absence' adlı gösteriyi 'EveR 6' robotunun yöneteceği açıklandı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T11:06+0300

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dünya

güney kore

robot

orkestra

ever 6

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Yonhap'ın haberine göre, Kore Ulusal Orkestrası, 30 Haziran'da Seul'de vereceği konserde Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü'nün (KITECH) geliştirdiği bir robotun orkestra şefi olacağını açıkladı.'Absence' konserini yönetmesi planlanan 'EveR 6' adlı android robotun görünümü insan bedenini andırıyor. Robot aynı zamanda boynunu ve kolunu esnek biçimde kullanabiliyor.Batonun yönü ve hareket hızını kayıt altına alan 'hareket yakalama' teknolojisi sayesinde robotun baton hızını doğru şekilde algılaması kolaylaşıyor.Robot ve orkestra şefi Choi Soo-yeol konserde ayrı ayrı performans sergileyecek, sonrasında ise iki şef birlikte konser yönetecek.Choi, robotlar için en büyük zorluğun etkileşim ve iletişim olduğunu söyleyerek, gösteride insanın müzik konusunda robotik teknolojilerden daha öne çıktığını göstermek istediğini söyledi.'EveR 6' adlı robotun konserdeki performansı Güney Kore için ilk olacak.Robotlar, Japonya ve İsviçre'de orkestra yönetmişti.

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güney kore, robot, orkestra, ever 6