https://sputniknews.com.tr/20230705/galatasaray-hull-city-macinin-saatinde-degisiklik-1073198001.html

Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik

Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik

Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Hull City ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T14:28+0300

2023-07-05T14:28+0300

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spor

galatasaray

hull city

maç

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce 19.45'te başlayacağı duyurulan İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile gerçekleşecek karşılaşma saat 20.30'a alındı.Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230627/galatasaray-hull-city-ile-hazirlik-maci-yapacak-1072913978.html

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galatasaray, hull city, maç