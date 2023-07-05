https://sputniknews.com.tr/20230705/galatasaray-hull-city-macinin-saatinde-degisiklik-1073198001.html
Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik
Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik
Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Hull City ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T14:28+0300
2023-07-05T14:28+0300
2023-07-05T14:30+0300
spor
galatasaray
hull city
maç
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce 19.45'te başlayacağı duyurulan İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile gerçekleşecek karşılaşma saat 20.30'a alındı.Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230627/galatasaray-hull-city-ile-hazirlik-maci-yapacak-1072913978.html
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galatasaray, hull city, maç
galatasaray, hull city, maç
Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik
14:28 05.07.2023 (güncellendi: 14:30 05.07.2023) Abone ol
Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Hull City ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce 19.45'te başlayacağı duyurulan İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile gerçekleşecek karşılaşma saat 20.30'a alındı.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.