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Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, 5 Temmuz'da Kocaeli Stadı'nda Hull City ile karşılaşacak. Maç biletleri satışa sunuldu 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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acun ilıcalı
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/acun-ilicalinin-sahibi-oldugu-hull-city-deplasmana-taraftarlarini-ucretsiz-olarak-goturecek-1065427180.html
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galatasaray, hull city, hazırlık maçı, acun ilıcalı
galatasaray, hull city, hazırlık maçı, acun ilıcalı

Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı yapacak

12:35 27.06.2023 (güncellendi: 12:44 27.06.2023)
© AAGalatasaray oyuncuları
Galatasaray oyuncuları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
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Galatasaray, 5 Temmuz'da Kocaeli Stadı'nda Hull City ile karşılaşacak. Maç biletleri satışa sunuldu
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
Acun Ilıcalı, Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
SPOR
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmana taraftarlarını ücretsiz olarak götürecek
5 Ocak, 18:09
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