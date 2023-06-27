https://sputniknews.com.tr/20230627/galatasaray-hull-city-ile-hazirlik-maci-yapacak-1072913978.html

Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, 5 Temmuz'da Kocaeli Stadı'nda Hull City ile karşılaşacak. Maç biletleri satışa sunuldu 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T12:35+0300

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galatasaray

hull city

hazırlık maçı

acun ilıcalı

spor

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

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galatasaray, hull city, hazırlık maçı, acun ilıcalı