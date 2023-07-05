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https://sputniknews.com.tr/20230705/dunyada-sicaklik-4-temmuzda-yeniden-rekor-kirdi-1073186769.html
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
Küresel ortalama sıcaklığın 17.18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:52+0300
2023-07-05T10:52+0300
yaşam
sıcaklık
meteoroloji
rekor
küresel ısınma
artış
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ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17.01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16.9 derece ölçülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230704/dunya-3-temmuzda-tum-zamanlarin-en-sicak-gununu-yasadi-1073174566.html
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sıcaklık, meteoroloji, rekor, küresel ısınma, artış
sıcaklık, meteoroloji, rekor, küresel ısınma, artış

Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı

10:52 05.07.2023
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
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Küresel ortalama sıcaklığın 17.18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden kırıldı.
ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17.01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.
Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.
Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.
Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16.9 derece ölçülmüştü.
Meksika - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
YAŞAM
Dünya 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dün, 21:43
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