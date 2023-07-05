https://sputniknews.com.tr/20230705/dunyada-sicaklik-4-temmuzda-yeniden-rekor-kirdi-1073186769.html
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
Küresel ortalama sıcaklığın 17.18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:52+0300
2023-07-05T10:52+0300
2023-07-05T10:52+0300
yaşam
sıcaklık
meteoroloji
rekor
küresel ısınma
artış
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ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17.01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16.9 derece ölçülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230704/dunya-3-temmuzda-tum-zamanlarin-en-sicak-gununu-yasadi-1073174566.html
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sıcaklık, meteoroloji, rekor, küresel ısınma, artış
sıcaklık, meteoroloji, rekor, küresel ısınma, artış
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
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Küresel ortalama sıcaklığın 17.18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden kırıldı.
ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17.01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.
Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.
Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.
Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16.9 derece ölçülmüştü.