https://sputniknews.com.tr/20230705/carlo-ancelotti-2024te-brezilyanin-basina-geciyor-1073186201.html

Carlo Ancelotti 2024'te Brezilya'nın başına geçiyor

Carlo Ancelotti 2024'te Brezilya'nın başına geçiyor

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği duyuruldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T10:25+0300

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spor

carlo ancelotti

brezilya

futbol

milli takım

teknik direktör

copa america

real madrid

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Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Carlo Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.

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carlo ancelotti, brezilya, futbol, milli takım, teknik direktör, copa america, real madrid