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Carlo Ancelotti 2024'te Brezilya'nın başına geçiyor
Carlo Ancelotti 2024'te Brezilya'nın başına geçiyor
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği duyuruldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:25+0300
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spor
carlo ancelotti
brezilya
futbol
milli takım
teknik direktör
copa america
real madrid
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Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Carlo Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.
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carlo ancelotti, brezilya, futbol, milli takım, teknik direktör, copa america, real madrid
carlo ancelotti, brezilya, futbol, milli takım, teknik direktör, copa america, real madrid

Carlo Ancelotti 2024'te Brezilya'nın başına geçiyor

10:25 05.07.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / FILESCarlo Ancelotti
Carlo Ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / FILES
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İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği duyuruldu.
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Carlo Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.
64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.
Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.
Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.
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