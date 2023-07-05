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https://sputniknews.com.tr/20230705/beykozda-aslan-kukremesi-duyuldu--sahibinden-kacan-aslan-ilacli-ok-ile-yakalandi-1073187585.html
Beykoz'da aslan kükremesi duyuldu: Sahibinden kaçan aslan, ilaçlı ok ile yakalandı
Beykoz'da aslan kükremesi duyuldu: Sahibinden kaçan aslan, ilaçlı ok ile yakalandı
Beykoz’da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T11:03+0300
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yaşam
aslan
hayvan
istanbul
beykoz
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Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı. Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, 'tüf tüf' diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibi Cengiz Şıklaroğlu’na belediye veteriner ekipleri işliğinde teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/marketten-aldigi-brokolinin-icinden-yilan-cikti--1073162825.html
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aslan, hayvan, istanbul, beykoz, hayvan hakları

Beykoz'da aslan kükremesi duyuldu: Sahibinden kaçan aslan, ilaçlı ok ile yakalandı

11:03 05.07.2023
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇBeykoz'da aslan kükremesi duyuldu: Sahibinden kaçan aslan ilaçlı ok ile yakalandı
Beykoz'da aslan kükremesi duyuldu: Sahibinden kaçan aslan ilaçlı ok ile yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ
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Beykoz’da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine teslim edildi.
Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı. Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti.
Aslan, 'tüf tüf' diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibi Cengiz Şıklaroğlu’na belediye veteriner ekipleri işliğinde teslim edildi.
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