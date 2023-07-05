https://sputniknews.com.tr/20230705/barcelona-defans-hatti-icin-inigo-martinezi-transfer-etti-1073196265.html
Barcelona defans hattı için Inigo Martinez'i transfer etti
Barcelona defans hattı için Inigo Martinez'i transfer etti
Barcelona, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T13:48+0300
2023-07-05T13:48+0300
2023-07-05T13:48+0300
spor
barcelona
la liga
transfer
ispanya
futbol
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Katalan ekibi Barcelona, yaptığı yazılı açıklamada, Inigo Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladığını ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediğini duyurdu.Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.Diğer yandan İspanyol basını, 'Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini' yazdı.Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.
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barcelona, la liga, transfer, ispanya, futbol
barcelona, la liga, transfer, ispanya, futbol
Barcelona defans hattı için Inigo Martinez'i transfer etti
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Barcelona, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı.
Katalan ekibi Barcelona, yaptığı yazılı açıklamada, Inigo Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladığını ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediğini duyurdu.
Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.
Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.
Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.
Diğer yandan İspanyol basını, 'Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini' yazdı.
Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.