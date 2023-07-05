https://sputniknews.com.tr/20230705/barcelona-defans-hatti-icin-inigo-martinezi-transfer-etti-1073196265.html

Barcelona defans hattı için Inigo Martinez'i transfer etti

Barcelona defans hattı için Inigo Martinez'i transfer etti

Barcelona, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T13:48+0300

2023-07-05T13:48+0300

2023-07-05T13:48+0300

spor

barcelona

la liga

transfer

ispanya

futbol

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Katalan ekibi Barcelona, yaptığı yazılı açıklamada, Inigo Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladığını ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediğini duyurdu.Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.Diğer yandan İspanyol basını, 'Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini' yazdı.Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

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