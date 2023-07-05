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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/alman-politikaci-roth-kievin-kontrolundeki-ukrayna-bolgeleri-bir-an-once-natoya-alinmali-1073216924.html
Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı
Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı
Alman Federal Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Michael Roth, Ukrayna’yı parçalar halinde NATO’ya alma teklifinde bulundu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:11+0300
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ukrayna
almanya
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Alman Zeit gazetesine konuşan Roth, Ukrayna’nın NATO üyeliği için anlaşma esaslarının 'daha geniş şekilde yorumlanması' gerektiğini savunarak “Ülkenin tamamında ideal barışı, NATO’ya kabul için bir koşul haline getirmezdim” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da Kiev’in kontrolündeki bölgelerin 'mümkün olan en kısa sürede' ittifakın bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Alman politikacı, “Bu durumda 5. madde onlar için de geçerli olacak. Yardım sağlama taahhüdü henüz Ukrayna’nın diğer bölgeleri için geçerli olmayacak” dedi.Roth, aksi takdirde Ukrayna’nın NATO’ya katılım konusunun 'dünyanın sonuna kadar' ertelenebileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
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nato, ukrayna, almanya
nato, ukrayna, almanya

Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı

22:11 05.07.2023
© Fotoğraf : https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Fotoğraf : https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325
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Alman Federal Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Michael Roth, Ukrayna’yı parçalar halinde NATO’ya alma teklifinde bulundu.
Alman Zeit gazetesine konuşan Roth, Ukrayna’nın NATO üyeliği için anlaşma esaslarının 'daha geniş şekilde yorumlanması' gerektiğini savunarak “Ülkenin tamamında ideal barışı, NATO’ya kabul için bir koşul haline getirmezdim” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da Kiev’in kontrolündeki bölgelerin 'mümkün olan en kısa sürede' ittifakın bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Alman politikacı, “Bu durumda 5. madde onlar için de geçerli olacak. Yardım sağlama taahhüdü henüz Ukrayna’nın diğer bölgeleri için geçerli olmayacak” dedi.
Roth, aksi takdirde Ukrayna’nın NATO’ya katılım konusunun 'dünyanın sonuna kadar' ertelenebileceğini söyledi.
Jens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna: NATO, üyeliğimiz konusunda cesaret göstermeyecekse Zelenskiy zirveye katılmayacak
30 Haziran , 11:36
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