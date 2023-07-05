https://sputniknews.com.tr/20230705/alman-politikaci-roth-kievin-kontrolundeki-ukrayna-bolgeleri-bir-an-once-natoya-alinmali-1073216924.html

Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı

Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı

Alman Federal Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Michael Roth, Ukrayna’yı parçalar halinde NATO’ya alma teklifinde bulundu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T22:11+0300

2023-07-05T22:11+0300

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Alman Zeit gazetesine konuşan Roth, Ukrayna’nın NATO üyeliği için anlaşma esaslarının 'daha geniş şekilde yorumlanması' gerektiğini savunarak “Ülkenin tamamında ideal barışı, NATO’ya kabul için bir koşul haline getirmezdim” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da Kiev’in kontrolündeki bölgelerin 'mümkün olan en kısa sürede' ittifakın bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Alman politikacı, “Bu durumda 5. madde onlar için de geçerli olacak. Yardım sağlama taahhüdü henüz Ukrayna’nın diğer bölgeleri için geçerli olmayacak” dedi.Roth, aksi takdirde Ukrayna’nın NATO’ya katılım konusunun 'dünyanın sonuna kadar' ertelenebileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html

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