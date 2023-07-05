https://sputniknews.com.tr/20230705/alman-politikaci-roth-kievin-kontrolundeki-ukrayna-bolgeleri-bir-an-once-natoya-alinmali-1073216924.html
Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı
Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı
Alman Federal Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Michael Roth, Ukrayna’yı parçalar halinde NATO’ya alma teklifinde bulundu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:11+0300
2023-07-05T22:11+0300
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Alman Zeit gazetesine konuşan Roth, Ukrayna’nın NATO üyeliği için anlaşma esaslarının 'daha geniş şekilde yorumlanması' gerektiğini savunarak “Ülkenin tamamında ideal barışı, NATO’ya kabul için bir koşul haline getirmezdim” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da Kiev’in kontrolündeki bölgelerin 'mümkün olan en kısa sürede' ittifakın bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Alman politikacı, “Bu durumda 5. madde onlar için de geçerli olacak. Yardım sağlama taahhüdü henüz Ukrayna’nın diğer bölgeleri için geçerli olmayacak” dedi.Roth, aksi takdirde Ukrayna’nın NATO’ya katılım konusunun 'dünyanın sonuna kadar' ertelenebileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
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Alman politikacı Roth: Kiev’in kontrolündeki Ukrayna bölgeleri bir an önce NATO’ya alınmalı
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Alman Federal Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Michael Roth, Ukrayna’yı parçalar halinde NATO’ya alma teklifinde bulundu.
Alman Zeit gazetesine konuşan Roth, Ukrayna’nın NATO üyeliği için anlaşma esaslarının 'daha geniş şekilde yorumlanması' gerektiğini savunarak “Ülkenin tamamında ideal barışı, NATO’ya kabul için bir koşul haline getirmezdim” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da Kiev’in kontrolündeki bölgelerin 'mümkün olan en kısa sürede' ittifakın bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getiren Alman politikacı, “Bu durumda 5. madde onlar için de geçerli olacak. Yardım sağlama taahhüdü henüz Ukrayna’nın diğer bölgeleri için geçerli olmayacak” dedi.
Roth, aksi takdirde Ukrayna’nın NATO’ya katılım konusunun 'dünyanın sonuna kadar' ertelenebileceğini söyledi.