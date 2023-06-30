https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html

Ukrayna: NATO, üyeliğimiz konusunda cesaret göstermeyecekse Zelenskiy zirveye katılmayacak

Ukrayna: NATO, üyeliğimiz konusunda cesaret göstermeyecekse Zelenskiy zirveye katılmayacak

Litvanya’da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Ukrayna’nın İttifaka üyelik sürecine ilişkin davet almak istediği, aksi halde Devlet Başkanı... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T11:36+0300

2023-06-30T11:36+0300

2023-06-30T11:39+0300

ukrayna krizi

nato

litvanya

vladimir zelenskiy

ukrayna

üyelik

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in diplomasi danışmanı İgor Jovkva, temmuzda Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesinde İttifaka üyelik süreçlerinin başlaması için davet almak istediklerini söyledi ve “NATO liderlerinin bu cesareti göstermemeleri halinde de Devlet Başkanı Litvanya’daki zirveye katılmayacak" diye ekledi.Jovkva, Reuters haber ajansına demecinde, “Başvurumuz şu an NATO müttefikleri liderlerinin masalarında bulunuyor. Vilnius zirvesi bu başvuruya bir yanıt verilmesi için çok iyi bir yer olurdu. Yanıt dediğimizde de üyeliğe davetten bahsediyoruz, ki bu sadece birinci aşama” ifadelerini kullandı.NATO ülkeleri, Ukrayna’nın İttifaka üyeliği konusunda birbirinden farklı düşünüyor. Bazı Batı ülkeleri üyelik konusunda aceleci davranmanın İttifakı Rusya ile savaşa yaklaştırabileceğinden endişe duyuyor. Zelenskiy’in danışmanı Jovkva ise Ukrayna’nın Rusya ile çatışma halindeyken NATO’nun parçası haline gelmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü kaydediyor ve “Sadece prosedürlerin başlamasını istiyoruz” diyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi yetkilileri, Zelenskiy’in Vilnius’a gidip gitmeme kararını zirveden önce vereceğini söylemişlerdi. Reuters, Zelenskiy’in zirvede bulunmayışının Batı’nın birlik içinde olduğu kanısına gölge düşüreceğini yazdı.

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nato, litvanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, üyelik