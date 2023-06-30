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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ukrayna-nato-uyeligimiz-konusunda-cesaret-gostermeyecekse-zelenskiy-ittifak-zirvesine-gitmeyecek-1073024816.html
Ukrayna: NATO, üyeliğimiz konusunda cesaret göstermeyecekse Zelenskiy zirveye katılmayacak
Ukrayna: NATO, üyeliğimiz konusunda cesaret göstermeyecekse Zelenskiy zirveye katılmayacak
Litvanya’da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Ukrayna’nın İttifaka üyelik sürecine ilişkin davet almak istediği, aksi halde Devlet Başkanı... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T11:36+0300
2023-06-30T11:39+0300
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nato
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vladimir zelenskiy
ukrayna
üyelik
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in diplomasi danışmanı İgor Jovkva, temmuzda Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesinde İttifaka üyelik süreçlerinin başlaması için davet almak istediklerini söyledi ve “NATO liderlerinin bu cesareti göstermemeleri halinde de Devlet Başkanı Litvanya’daki zirveye katılmayacak" diye ekledi.Jovkva, Reuters haber ajansına demecinde, “Başvurumuz şu an NATO müttefikleri liderlerinin masalarında bulunuyor. Vilnius zirvesi bu başvuruya bir yanıt verilmesi için çok iyi bir yer olurdu. Yanıt dediğimizde de üyeliğe davetten bahsediyoruz, ki bu sadece birinci aşama” ifadelerini kullandı.NATO ülkeleri, Ukrayna’nın İttifaka üyeliği konusunda birbirinden farklı düşünüyor. Bazı Batı ülkeleri üyelik konusunda aceleci davranmanın İttifakı Rusya ile savaşa yaklaştırabileceğinden endişe duyuyor. Zelenskiy’in danışmanı Jovkva ise Ukrayna’nın Rusya ile çatışma halindeyken NATO’nun parçası haline gelmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü kaydediyor ve “Sadece prosedürlerin başlamasını istiyoruz” diyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi yetkilileri, Zelenskiy’in Vilnius’a gidip gitmeme kararını zirveden önce vereceğini söylemişlerdi. Reuters, Zelenskiy’in zirvede bulunmayışının Batı’nın birlik içinde olduğu kanısına gölge düşüreceğini yazdı.
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nato, litvanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, üyelik
nato, litvanya, vladimir zelenskiy, ukrayna, üyelik

Ukrayna: NATO, üyeliğimiz konusunda cesaret göstermeyecekse Zelenskiy zirveye katılmayacak

11:36 30.06.2023 (güncellendi: 11:39 30.06.2023)
© AP Photo / Efrem LukatskyJens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy
Jens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Litvanya’da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Ukrayna’nın İttifaka üyelik sürecine ilişkin davet almak istediği, aksi halde Devlet Başkanı Zelenskiy’in söz konusu zirveye katılmayacağı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in diplomasi danışmanı İgor Jovkva, temmuzda Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesinde İttifaka üyelik süreçlerinin başlaması için davet almak istediklerini söyledi ve “NATO liderlerinin bu cesareti göstermemeleri halinde de Devlet Başkanı Litvanya’daki zirveye katılmayacak" diye ekledi.
Jovkva, Reuters haber ajansına demecinde, “Başvurumuz şu an NATO müttefikleri liderlerinin masalarında bulunuyor. Vilnius zirvesi bu başvuruya bir yanıt verilmesi için çok iyi bir yer olurdu. Yanıt dediğimizde de üyeliğe davetten bahsediyoruz, ki bu sadece birinci aşama” ifadelerini kullandı.
NATO ülkeleri, Ukrayna’nın İttifaka üyeliği konusunda birbirinden farklı düşünüyor. Bazı Batı ülkeleri üyelik konusunda aceleci davranmanın İttifakı Rusya ile savaşa yaklaştırabileceğinden endişe duyuyor. Zelenskiy’in danışmanı Jovkva ise Ukrayna’nın Rusya ile çatışma halindeyken NATO’nun parçası haline gelmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü kaydediyor ve “Sadece prosedürlerin başlamasını istiyoruz” diyor.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi yetkilileri, Zelenskiy’in Vilnius’a gidip gitmeme kararını zirveden önce vereceğini söylemişlerdi. Reuters, Zelenskiy’in zirvede bulunmayışının Batı’nın birlik içinde olduğu kanısına gölge düşüreceğini yazdı.
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