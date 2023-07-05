https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-medyasi-washingtonun-kievle-paylastigi-bilgiler-moskovanin-eline-geciyor-1073215986.html
ABD medyası: Washington’un Kiev’le paylaştığı bilgiler Moskova’nın eline geçiyor
ABD medyası: Washington’un Kiev’le paylaştığı bilgiler Moskova’nın eline geçiyor
ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Washington’un Kiev’le paylaştığı bilgilerin neredeyse tümünün Rus istihbaratının eline geçtiğini yazdı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T21:50+0300
2023-07-05T21:50+0300
2023-07-05T21:50+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
cia
polonya
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Newsweek’in haberinde, “İstihbarat uzmanları, Rus istihbaratının Ukrayna’da çok aktif olduğunu söylüyor ve ABD’nin Ukrayna ile paylaştığı neredeyse her şeyin Rus istihbaratının eline geçtiğini tahmin ediyor” ifadelerine yer verildi.Haberde, sadece Ukrayna değil, çatışma bölgesi ile sınırı olan diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de Rus istihbaratının faaliyet kapsamında olduğu kaydedildi.‘CIA, Polonya’yı ajanlarıyla iletişim merkezi olarak kullanıyor’Newsweek ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya ve Ukrayna’daki ajanlarıyla iletişim için Polonya’yı merkez olarak kullandığını yazdı.CIA’ye Polonya’yı ‘gizli merkez’ olarak kullanmaya izin veren nihai anlaşmanın, Ukrayna’da çatışma başladıktan en geç bir ay sonra, CIA Direktörü William Burns’un Polonyalı mevkidaşıyla görüşmek için Varşova’ya gelince yapıldığı ifade edildi.Haberde, CIA’nın Polonya istihbaratıyla yaptığı anlaşmaya ilişkin şu bilgiye yer verildi: “CIA operatörleri, Polonya’dan Ukraynalı ve Rusyalı casuslar dahil çok sayıda ajanla iletişim kurabiliyor. Ukraynalı ortaklar ve 20 ülkeden özel harekat kuvvetleri ile işbirliği halinde olan CIA Özel Etkinlikler Merkezi personelinin tamamına yakını Polonya’daki üslerde konuşlanmış durumda.”CIA’nın Polonya makamlarıyla köklü işbirliğinin, Kasım 2022’de Ukrayna’nın bozulan hava savuma füzesinin Polonya’nın Przewoduv köyü yakınlarına düşmesinin ardından olası diplomatik krizi durdurmaya yardımcı olduğu kaydedildi. Türkiye’den Ukrayna’ya giden Burns’un, bu istihbaratı Washington’dan alarak derhal onları Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’ya ilettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-ukraynaya-silah-nakletmek-icin-ticari-hava-filosu-kurmus-1073211014.html
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abd, ukrayna, cia, polonya
abd, ukrayna, cia, polonya
ABD medyası: Washington’un Kiev’le paylaştığı bilgiler Moskova’nın eline geçiyor
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ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Washington’un Kiev’le paylaştığı bilgilerin neredeyse tümünün Rus istihbaratının eline geçtiğini yazdı.
Newsweek’in haberinde, “İstihbarat uzmanları, Rus istihbaratının Ukrayna’da çok aktif olduğunu söylüyor ve ABD’nin Ukrayna ile paylaştığı neredeyse her şeyin Rus istihbaratının eline geçtiğini tahmin ediyor” ifadelerine yer verildi.
Haberde, sadece Ukrayna değil, çatışma bölgesi ile sınırı olan diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de Rus istihbaratının faaliyet kapsamında olduğu kaydedildi.
‘CIA, Polonya’yı ajanlarıyla iletişim merkezi olarak kullanıyor’
Newsweek ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya ve Ukrayna’daki ajanlarıyla iletişim için Polonya’yı merkez olarak kullandığını yazdı.
CIA’ye Polonya’yı ‘gizli merkez’ olarak kullanmaya izin veren nihai anlaşmanın, Ukrayna’da çatışma başladıktan en geç bir ay sonra, CIA Direktörü William Burns’un Polonyalı mevkidaşıyla görüşmek için Varşova’ya gelince yapıldığı ifade edildi.
Haberde, CIA’nın Polonya istihbaratıyla yaptığı anlaşmaya ilişkin şu bilgiye yer verildi: “CIA operatörleri, Polonya’dan Ukraynalı ve Rusyalı casuslar dahil çok sayıda ajanla iletişim kurabiliyor. Ukraynalı ortaklar ve 20 ülkeden özel harekat kuvvetleri ile işbirliği halinde olan CIA Özel Etkinlikler Merkezi personelinin tamamına yakını Polonya’daki üslerde konuşlanmış durumda.”
CIA’nın Polonya makamlarıyla köklü işbirliğinin, Kasım 2022’de Ukrayna’nın bozulan hava savuma füzesinin Polonya’nın Przewoduv köyü yakınlarına düşmesinin ardından olası diplomatik krizi durdurmaya yardımcı olduğu kaydedildi. Türkiye’den Ukrayna’ya giden Burns’un, bu istihbaratı Washington’dan alarak derhal onları Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’ya ilettiği kaydedildi.