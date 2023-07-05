https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-ukraynaya-silah-nakletmek-icin-ticari-hava-filosu-kurmus-1073211014.html

ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş

ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş

Newsweek dergisi, ABD’nin Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullandığını yazdı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T19:23+0300

2023-07-05T19:23+0300

2023-07-05T19:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

abd

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103129/39/1031293909_0:36:3000:1724_1920x0_80_0_0_d9712544fb87866ef3e79b5a85c5d8de.jpg

Newsweek dergisinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna'ya silah taşımak için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullanıyor.Habere göre şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmek için iki büyük ölçekli ulaşım ağı kullanılıyor. Ağlardan biri gizli tutulmazken, bu şemaya göre gemiler yükleri Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya limanlarına teslim ediyor, yükler daha sonra tır ve trenlerle Ukrayna'ya taşınıyor.Ticari uçaklardan oluşan ‘gri filonun’ operasyonları ise gizli tutuluyor. Dergiye konuşan CIA yetkilisi, haberde belirli üslerin ve yüklenicilerin isimlerinin açıklanmamasını istedi.Yetkili, “Washington, bu uçuşlar ile ilgili detayların bilinmesi halinde Rusya'nın merkezlere ve rotalara saldıracağına inanıyor” ifadelerini kullandı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, abd, cia