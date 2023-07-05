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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-ukraynaya-silah-nakletmek-icin-ticari-hava-filosu-kurmus-1073211014.html
ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş
ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş
Newsweek dergisi, ABD’nin Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullandığını yazdı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T19:23+0300
2023-07-05T19:23+0300
ukrayna krizi
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Newsweek dergisinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna'ya silah taşımak için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullanıyor.Habere göre şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmek için iki büyük ölçekli ulaşım ağı kullanılıyor. Ağlardan biri gizli tutulmazken, bu şemaya göre gemiler yükleri Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya limanlarına teslim ediyor, yükler daha sonra tır ve trenlerle Ukrayna'ya taşınıyor.Ticari uçaklardan oluşan ‘gri filonun’ operasyonları ise gizli tutuluyor. Dergiye konuşan CIA yetkilisi, haberde belirli üslerin ve yüklenicilerin isimlerinin açıklanmamasını istedi.Yetkili, “Washington, bu uçuşlar ile ilgili detayların bilinmesi halinde Rusya'nın merkezlere ve rotalara saldıracağına inanıyor” ifadelerini kullandı.
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ukrayna krizi, ukrayna, abd, cia
ukrayna krizi, ukrayna, abd, cia

ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş

19:23 05.07.2023
© AP Photo / Zachary T. C. Hada/U.S. Air Force / ABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor?
ABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Zachary T. C. Hada/U.S. Air Force /
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Newsweek dergisi, ABD’nin Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullandığını yazdı.
Newsweek dergisinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna'ya silah taşımak için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullanıyor.
Habere göre şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmek için iki büyük ölçekli ulaşım ağı kullanılıyor. Ağlardan biri gizli tutulmazken, bu şemaya göre gemiler yükleri Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya limanlarına teslim ediyor, yükler daha sonra tır ve trenlerle Ukrayna'ya taşınıyor.
Ticari uçaklardan oluşan ‘gri filonun’ operasyonları ise gizli tutuluyor. Dergiye konuşan CIA yetkilisi, haberde belirli üslerin ve yüklenicilerin isimlerinin açıklanmamasını istedi.
Yetkili, “Washington, bu uçuşlar ile ilgili detayların bilinmesi halinde Rusya'nın merkezlere ve rotalara saldıracağına inanıyor” ifadelerini kullandı.
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