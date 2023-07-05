https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-ukraynaya-silah-nakletmek-icin-ticari-hava-filosu-kurmus-1073211014.html
ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş
ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş
Newsweek dergisi, ABD’nin Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullandığını yazdı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T19:23+0300
2023-07-05T19:23+0300
2023-07-05T19:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
abd
cia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103129/39/1031293909_0:36:3000:1724_1920x0_80_0_0_d9712544fb87866ef3e79b5a85c5d8de.jpg
Newsweek dergisinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna'ya silah taşımak için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullanıyor.Habere göre şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmek için iki büyük ölçekli ulaşım ağı kullanılıyor. Ağlardan biri gizli tutulmazken, bu şemaya göre gemiler yükleri Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya limanlarına teslim ediyor, yükler daha sonra tır ve trenlerle Ukrayna'ya taşınıyor.Ticari uçaklardan oluşan ‘gri filonun’ operasyonları ise gizli tutuluyor. Dergiye konuşan CIA yetkilisi, haberde belirli üslerin ve yüklenicilerin isimlerinin açıklanmamasını istedi.Yetkili, “Washington, bu uçuşlar ile ilgili detayların bilinmesi halinde Rusya'nın merkezlere ve rotalara saldıracağına inanıyor” ifadelerini kullandı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103129/39/1031293909_279:0:2578:1724_1920x0_80_0_0_135c9dd6249020d903321ecc97a7fee8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, abd, cia
ukrayna krizi, ukrayna, abd, cia
ABD, Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari hava filosu kurmuş
Abone ol
Newsweek dergisi, ABD’nin Ukrayna'ya silah nakletmek için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullandığını yazdı.
Newsweek dergisinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna'ya silah taşımak için ticari uçaklardan oluşan ‘gri bir filo’ kullanıyor.
Habere göre şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmek için iki büyük ölçekli ulaşım ağı kullanılıyor. Ağlardan biri gizli tutulmazken, bu şemaya göre gemiler yükleri Belçika, Hollanda, Almanya ve Polonya limanlarına teslim ediyor, yükler daha sonra tır ve trenlerle Ukrayna'ya taşınıyor.
Ticari uçaklardan oluşan ‘gri filonun’ operasyonları ise gizli tutuluyor. Dergiye konuşan CIA yetkilisi, haberde belirli üslerin ve yüklenicilerin isimlerinin açıklanmamasını istedi.
Yetkili, “Washington, bu uçuşlar ile ilgili detayların bilinmesi halinde Rusya'nın merkezlere ve rotalara saldıracağına inanıyor” ifadelerini kullandı.