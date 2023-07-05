ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışına çelme takmaması için Senatör Menendez'i yakın markaja aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Avrupa’da genel bir faşistleşme süreci var’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kaptan-ı Derya
20:27
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-disisleri-turkiyeye-f-16-satisina-celme-takmamasi-icin-senator-menendezi-yakin-markaja-aldi-1073208970.html
ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışına çelme takmaması için Senatör Menendez'i yakın markaja aldı
ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışına çelme takmaması için Senatör Menendez'i yakın markaja aldı
ABD medyasına göre İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye F-16 satışı pazarlık kozuna dönerken, gözler Kongre'de. Bir yandan Ankara'yı İsveç'in NATO üyeliğine... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T19:44+0300
2023-07-05T19:58+0300
dünya
bob menendez
abd
türkiye
nato
isveç
f-16
f-35
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073209050_0:253:996:813_1920x0_80_0_0_db1117a5864e13ed6567ca5098b471ca.jpg
Türkiye'yi verdiği siparişler için ödeme yapmış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 savaş uçağı programından çıkaran Washington'ın Ankara'nın F-16 talebini yerine getirme karşılığı İsveç'in NATO üyeliğine onay alma numaralarıyla ilgili yeni bir gelişme öğrenildi. Haber sitesi Punchbowl News, Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlığındaki yönetimin, özellikle de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'ya F-16 satılmasına karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'i ikna için seferber olduğunu yazdı. Haberde şu manzara çizildi:Haberde, bu noktada Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez'in devreye girdiği, Demokrat Partili Menendez'le birlikte Komisyon'un kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Senatör Jim Risch'in ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu liderlerinin inceleme sürecinin parçası olarak büyük silah satışlarını askıya alabileceği belirtildi. Biden yönetiminin üst düzey yetkililerinin, Ankara'nın F-16 almasını İsveç'i onaylamasına bağlayan anlaşmaya varmaya çalışırlarsa, silah satışları üzerinde yetkisi olan Menendez tarafından boşa düşürülmek istemediği vurgulandı. Zira Ankara'ya 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını destekleyen Biden yönetimi, bu isteği konusunda Kongre'yi gayri resmi bilgilendirirken, Menendez, Ankara'nın İsveç'e engel çıkarmasından bile önce, aylardır böyle bir satışa imza atmayacağını belirtiyor. Menendez'e göre Ankara'nın İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmayı reddetmesi, NATO müttefiki olarak duruşuna güveni sarsan eylem zincirinin son halkası. Türkiye'nin demokrasi karnesinde geri gittiği ve Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiaları da Menendez'in F-16 satışına karşı çıkışında rol oynayan etkenler arasında. Haberde şöyle denildi:Ekim 2022'de Türkiye, 20 milyar dolarlık anlaşma teklifi kapsamında 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı satın almak istedi, ancak nihai anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi de dahil olmak üzere Ankara ile Washington arasındaki çok sayıda anlaşmazlık yüzünden sürüncemede kaldı. İsveç ile Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna özel harekatını başlatmasından birkaç ay sonra, Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvurdu. Başta bu girişimler, Stokholm ve Helsinki'yi PKK ve FETÖ'ye atıfla 'teröristleri' desteklemekle suçlayan Ankara tarafından engellendi. Üç ülke liderinin Haziran 2022'de Madrid'daki NATO zirvesinde iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılmasının önünü açan bir güvenlik muhtırası imzalamasının ardından, Türkiye ve onunla birlikte hareket eden Macaristan itirazlarını kaldırdı.Nisan ayında Finlandiya'nın başvurusu, ittifakın 30 üyesinin tamamında onaylandı. İsveç'in katılım süreci ise sonuncusu Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekleşen Stokholm'deki Kuran yakma eylemlerinin de etkisiyle Türkiye ve Macaristan tarafından durdurulmuş durumda. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun en önde gelen Cumhuriyetçi üyesi Risch de İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması için baskı yapmak amacıyla Macaristan'a silah satışını engelliyor. Geçen hafta Macaristan parlamentosunun İsveç'in üyeliğine ilişkin oylamayı bu yılın sonlarına kadar ertelemesi, Washington'ın NATO'nun 32. üyesine Vilnius zirvesinden önce onay alma umutlarına ağır darbe indirdi. Ancak Punchbowl News'a göre "Biden yönetimi, perde arkasında, Ankara'nın merhamete gelmesi durumunda Budapeşte'nin muhalefetini sürdüremeyeceğine inanıyor". NATO'da kararlar oybirliğiyle alınmak zorunda.
https://sputniknews.com.tr/20230704/kuran-yakmaya-izin-isvec-ile-ipleri-gerdi-turkiye-stockholmun-nato-uyeligine-ne-diyecek-1073170437.html
https://sputniknews.com.tr/20230705/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1073201564.html
abd
isveç
ukrayna
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073209050_0:160:996:907_1920x0_80_0_0_75c764a8abbd7b2dae334d9158b2732c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bob menendez, abd, türkiye, nato, isveç, f-16, f-35, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, savunma, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, jim risch, macaristan, üyelik, pazarlık, satış, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken
bob menendez, abd, türkiye, nato, isveç, f-16, f-35, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, savunma, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, jim risch, macaristan, üyelik, pazarlık, satış, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken

ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışına çelme takmaması için Senatör Menendez'i yakın markaja aldı

19:44 05.07.2023 (güncellendi: 19:58 05.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Senator Bob Menendez@SenatorMenendezABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı (Demokrat Partili) Bob Menendez, stajyerleriyle toplantıda
ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı (Demokrat Partili) Bob Menendez, stajyerleriyle toplantıda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Fotoğraf : Twitter/Senator Bob Menendez@SenatorMenendez
Abone olTelegram
ABD medyasına göre İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye F-16 satışı pazarlık kozuna dönerken, gözler Kongre'de. Bir yandan Ankara'yı İsveç'in NATO üyeliğine ikna etmeye çalışan Biden yönetiminin, diğer yandan Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'e yakın markaj uyguladığı belirtildi.
Türkiye'yi verdiği siparişler için ödeme yapmış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 savaş uçağı programından çıkaran Washington'ın Ankara'nın F-16 talebini yerine getirme karşılığı İsveç'in NATO üyeliğine onay alma numaralarıyla ilgili yeni bir gelişme öğrenildi. Haber sitesi Punchbowl News, Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlığındaki yönetimin, özellikle de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'ya F-16 satılmasına karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'i ikna için seferber olduğunu yazdı.
Haberde şu manzara çizildi:
"Biden yönetimi uzun süredir F-16 meselesinin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylamasına bağlı olmadığını savunuyor. Ancak ABD'li yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-16'ları gerçekten satın almak istediğini de biliyor. Başkan Joe Biden mayıs sonunda yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradığında, Erdoğan aynısını söyledi. Ve elbette Biden, Türkiye'nin aradan çekilip İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermesini gerçekten istiyor."
Haberde, bu noktada Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez'in devreye girdiği, Demokrat Partili Menendez'le birlikte Komisyon'un kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Senatör Jim Risch'in ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu liderlerinin inceleme sürecinin parçası olarak büyük silah satışlarını askıya alabileceği belirtildi.
Biden yönetiminin üst düzey yetkililerinin, Ankara'nın F-16 almasını İsveç'i onaylamasına bağlayan anlaşmaya varmaya çalışırlarsa, silah satışları üzerinde yetkisi olan Menendez tarafından boşa düşürülmek istemediği vurgulandı.
Zira Ankara'ya 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını destekleyen Biden yönetimi, bu isteği konusunda Kongre'yi gayri resmi bilgilendirirken, Menendez, Ankara'nın İsveç'e engel çıkarmasından bile önce, aylardır böyle bir satışa imza atmayacağını belirtiyor.
Menendez'e göre Ankara'nın İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmayı reddetmesi, NATO müttefiki olarak duruşuna güveni sarsan eylem zincirinin son halkası. Türkiye'nin demokrasi karnesinde geri gittiği ve Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiaları da Menendez'in F-16 satışına karşı çıkışında rol oynayan etkenler arasında.
Haberde şöyle denildi:
"Elbette ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 satışına ilişkin Kongre onayı aşamasını atlatmak için bir acil durum ilanını devreye sokabilir, ancak Menendez, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisine bunun olmayacağına dair güvence verdiğini söyledi."

"Bunun sonucunda Biden yönetimi, Menendez ile Erdoğan arasında hassas ve yüksek riskli bir diplomatik çekişmeye arabuluculuk yapmaya mecbur olurken, İsveç ortada kaldı."

"Dolayısıyla Washington ve Stockholm'de tüm gözler, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO liderler zirvesi öncesinde, sırasında ve hatta sonrasında Menendez'in üzerinde olacak."

Ekim 2022'de Türkiye, 20 milyar dolarlık anlaşma teklifi kapsamında 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı satın almak istedi, ancak nihai anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi de dahil olmak üzere Ankara ile Washington arasındaki çok sayıda anlaşmazlık yüzünden sürüncemede kaldı.
İsveç ile Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna özel harekatını başlatmasından birkaç ay sonra, Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvurdu. Başta bu girişimler, Stokholm ve Helsinki'yi PKK ve FETÖ'ye atıfla 'teröristleri' desteklemekle suçlayan Ankara tarafından engellendi. Üç ülke liderinin Haziran 2022'de Madrid'daki NATO zirvesinde iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılmasının önünü açan bir güvenlik muhtırası imzalamasının ardından, Türkiye ve onunla birlikte hareket eden Macaristan itirazlarını kaldırdı.
Nisan ayında Finlandiya'nın başvurusu, ittifakın 30 üyesinin tamamında onaylandı. İsveç'in katılım süreci ise sonuncusu Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekleşen Stokholm'deki Kuran yakma eylemlerinin de etkisiyle Türkiye ve Macaristan tarafından durdurulmuş durumda.
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
GÖRÜŞ
‘Kuran yakmaya izin’ İsveç ile ipleri gerdi: Türkiye, Stockholm’ün NATO üyeliğine ne diyecek?
Dün, 19:29
Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun en önde gelen Cumhuriyetçi üyesi Risch de İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması için baskı yapmak amacıyla Macaristan'a silah satışını engelliyor. Geçen hafta Macaristan parlamentosunun İsveç'in üyeliğine ilişkin oylamayı bu yılın sonlarına kadar ertelemesi, Washington'ın NATO'nun 32. üyesine Vilnius zirvesinden önce onay alma umutlarına ağır darbe indirdi. Ancak Punchbowl News'a göre "Biden yönetimi, perde arkasında, Ankara'nın merhamete gelmesi durumunda Budapeşte'nin muhalefetini sürdüremeyeceğine inanıyor".
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
15:50
NATO'da kararlar oybirliğiyle alınmak zorunda.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала