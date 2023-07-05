https://sputniknews.com.tr/20230705/abd-disisleri-turkiyeye-f-16-satisina-celme-takmamasi-icin-senator-menendezi-yakin-markaja-aldi-1073208970.html

ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışına çelme takmaması için Senatör Menendez'i yakın markaja aldı

ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satışına çelme takmaması için Senatör Menendez'i yakın markaja aldı

ABD medyasına göre İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye F-16 satışı pazarlık kozuna dönerken, gözler Kongre'de. Bir yandan Ankara'yı İsveç'in NATO üyeliğine... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T19:44+0300

2023-07-05T19:44+0300

2023-07-05T19:58+0300

dünya

bob menendez

abd

türkiye

nato

isveç

f-16

f-35

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073209050_0:253:996:813_1920x0_80_0_0_db1117a5864e13ed6567ca5098b471ca.jpg

Türkiye'yi verdiği siparişler için ödeme yapmış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 savaş uçağı programından çıkaran Washington'ın Ankara'nın F-16 talebini yerine getirme karşılığı İsveç'in NATO üyeliğine onay alma numaralarıyla ilgili yeni bir gelişme öğrenildi. Haber sitesi Punchbowl News, Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlığındaki yönetimin, özellikle de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'ya F-16 satılmasına karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'i ikna için seferber olduğunu yazdı. Haberde şu manzara çizildi:Haberde, bu noktada Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez'in devreye girdiği, Demokrat Partili Menendez'le birlikte Komisyon'un kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Senatör Jim Risch'in ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu liderlerinin inceleme sürecinin parçası olarak büyük silah satışlarını askıya alabileceği belirtildi. Biden yönetiminin üst düzey yetkililerinin, Ankara'nın F-16 almasını İsveç'i onaylamasına bağlayan anlaşmaya varmaya çalışırlarsa, silah satışları üzerinde yetkisi olan Menendez tarafından boşa düşürülmek istemediği vurgulandı. Zira Ankara'ya 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını destekleyen Biden yönetimi, bu isteği konusunda Kongre'yi gayri resmi bilgilendirirken, Menendez, Ankara'nın İsveç'e engel çıkarmasından bile önce, aylardır böyle bir satışa imza atmayacağını belirtiyor. Menendez'e göre Ankara'nın İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmayı reddetmesi, NATO müttefiki olarak duruşuna güveni sarsan eylem zincirinin son halkası. Türkiye'nin demokrasi karnesinde geri gittiği ve Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiaları da Menendez'in F-16 satışına karşı çıkışında rol oynayan etkenler arasında. Haberde şöyle denildi:Ekim 2022'de Türkiye, 20 milyar dolarlık anlaşma teklifi kapsamında 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı satın almak istedi, ancak nihai anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi de dahil olmak üzere Ankara ile Washington arasındaki çok sayıda anlaşmazlık yüzünden sürüncemede kaldı. İsveç ile Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna özel harekatını başlatmasından birkaç ay sonra, Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvurdu. Başta bu girişimler, Stokholm ve Helsinki'yi PKK ve FETÖ'ye atıfla 'teröristleri' desteklemekle suçlayan Ankara tarafından engellendi. Üç ülke liderinin Haziran 2022'de Madrid'daki NATO zirvesinde iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılmasının önünü açan bir güvenlik muhtırası imzalamasının ardından, Türkiye ve onunla birlikte hareket eden Macaristan itirazlarını kaldırdı.Nisan ayında Finlandiya'nın başvurusu, ittifakın 30 üyesinin tamamında onaylandı. İsveç'in katılım süreci ise sonuncusu Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekleşen Stokholm'deki Kuran yakma eylemlerinin de etkisiyle Türkiye ve Macaristan tarafından durdurulmuş durumda. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun en önde gelen Cumhuriyetçi üyesi Risch de İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması için baskı yapmak amacıyla Macaristan'a silah satışını engelliyor. Geçen hafta Macaristan parlamentosunun İsveç'in üyeliğine ilişkin oylamayı bu yılın sonlarına kadar ertelemesi, Washington'ın NATO'nun 32. üyesine Vilnius zirvesinden önce onay alma umutlarına ağır darbe indirdi. Ancak Punchbowl News'a göre "Biden yönetimi, perde arkasında, Ankara'nın merhamete gelmesi durumunda Budapeşte'nin muhalefetini sürdüremeyeceğine inanıyor". NATO'da kararlar oybirliğiyle alınmak zorunda.

https://sputniknews.com.tr/20230704/kuran-yakmaya-izin-isvec-ile-ipleri-gerdi-turkiye-stockholmun-nato-uyeligine-ne-diyecek-1073170437.html

https://sputniknews.com.tr/20230705/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1073201564.html

abd

isveç

ukrayna

rusya

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bob menendez, abd, türkiye, nato, isveç, f-16, f-35, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, savunma, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, abd senatosu, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, jim risch, macaristan, üyelik, pazarlık, satış, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken