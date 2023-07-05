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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li meslektaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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abd
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antony blinken
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (5 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır."
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abd, türkiye, antony blinken, hakan fidan, görüşme
abd, türkiye, antony blinken, hakan fidan, görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

15:50 05.07.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li meslektaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (5 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır."
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