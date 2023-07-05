https://sputniknews.com.tr/20230705/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1073201564.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li meslektaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T15:50+0300
2023-07-05T15:50+0300
2023-07-05T15:50+0300
türkiye
abd
türkiye
antony blinken
hakan fidan
görüşme
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (5 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır."
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abd, türkiye, antony blinken, hakan fidan, görüşme
abd, türkiye, antony blinken, hakan fidan, görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li meslektaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (5 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır."