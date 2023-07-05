https://sputniknews.com.tr/20230705/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1073201564.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li meslektaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

abd

türkiye

antony blinken

hakan fidan

görüşme

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (5 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır."

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abd, türkiye, antony blinken, hakan fidan, görüşme