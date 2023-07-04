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https://sputniknews.com.tr/20230704/tanju-ozcan-degisim-cagrisini-yineledi-genel-merkez-panik-icinde-korktuklari-gibi-olacak-1073151328.html
Tanju Özcan değişim çağrısını yineledi: Genel merkez panik içinde, korktukları gibi olacak
Tanju Özcan değişim çağrısını yineledi: Genel merkez panik içinde, korktukları gibi olacak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet' yürüyüşünün ikinci gününde de yürüyüşe devam etti. CHP Genel Merkezi'nde... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:21+0300
2023-07-04T13:26+0300
politika
adalet yürüyüşü
tanju özcan
cumhuriyet halk partisi (chp)
değişim
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 1 yıl geçici ihraç süresini tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Başkan Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yaptı. Bunun ardından Özcan, kesin ihraç talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı.D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sıcak hava sebebiyle her 5 kilometrelik yürüyüşün ardından mola verildi. Molalarda, yürüyüşe katılanlara karpuz ve su ikram edildi. 20 kilometrelik mesafenin yürünmesinin ardından, ilk gün Tekke Köyü mevkisinde sona erdi. Geceyi karavanda geçiren Özcan, sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden yürüyüşe devam etti.‘Koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin...’Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamalarında da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.Açıklamanın ardından Başkan Özcan ve beraberindeki ekip, yürüyüşe devam etti.Yolda kalan aracı ittilerÖte yandan, yürüyüşün 30. kilometresinde yürüyüş yapan grubun yanından geçen bir otomobil arıza yaptı. Yürüyüşe katılan bir grup tarafından otomobil yolun kenarına itildi. Yolda mahsur kalan kadın sürücüye yardım eden grup, daha sonra yürüyüşe devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20230703/tanju-ozcan-tam-faik-oztraka-yakisan-capsiz-aciklamalar-olmus-1073128424.html
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adalet yürüyüşü, tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), değişim
adalet yürüyüşü, tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), değişim

Tanju Özcan değişim çağrısını yineledi: Genel merkez panik içinde, korktukları gibi olacak

13:21 04.07.2023 (güncellendi: 13:26 04.07.2023)
© İHATanju Özcan, 'değişim ve adalet' yürüyüşü
Tanju Özcan, 'değişim ve adalet' yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet' yürüyüşünün ikinci gününde de yürüyüşe devam etti. CHP Genel Merkezi'nde panik havası olduğunu ifade eden Özcan, "Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 1 yıl geçici ihraç süresini tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Başkan Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yaptı. Bunun ardından Özcan, kesin ihraç talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı.
D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşte polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sıcak hava sebebiyle her 5 kilometrelik yürüyüşün ardından mola verildi. Molalarda, yürüyüşe katılanlara karpuz ve su ikram edildi. 20 kilometrelik mesafenin yürünmesinin ardından, ilk gün Tekke Köyü mevkisinde sona erdi. Geceyi karavanda geçiren Özcan, sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden yürüyüşe devam etti.

‘Koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin...’

Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamalarında da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.
Açıklamanın ardından Başkan Özcan ve beraberindeki ekip, yürüyüşe devam etti.

Yolda kalan aracı ittiler

Öte yandan, yürüyüşün 30. kilometresinde yürüyüş yapan grubun yanından geçen bir otomobil arıza yaptı. Yürüyüşe katılan bir grup tarafından otomobil yolun kenarına itildi. Yolda mahsur kalan kadın sürücüye yardım eden grup, daha sonra yürüyüşe devam etti.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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