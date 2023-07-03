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https://sputniknews.com.tr/20230703/tanju-ozcan-tam-faik-oztraka-yakisan-capsiz-aciklamalar-olmus-1073128424.html
Tanju Özcan: Tam Faik Öztrak'a yakışan çapsız açıklamalar olmuş
Tanju Özcan: Tam Faik Öztrak'a yakışan çapsız açıklamalar olmuş
Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik açıklamalarda bulunan CHP... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T20:32+0300
2023-07-03T20:39+0300
politika
tanju özcan
faik öztrak
değişim
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CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne ‘değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı. Tanju Özcan'ın yürüdüğü esnada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar'. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" açıklamasında bulundu.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün 10'ncu kilometresinde mola vererek kendisiyle beraber yürüyüşe eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Bahçıvan ama biberi yok parti sözcüsü ama hiçbir şeyin haberi yok'Faik Öztrak'ın sonradan CHP'li olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Vallahi tam Faik Öztrak'a yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Aslında ona cevap vermeye bile değmez ama birkaç şey söyleyeyim. Önce Faik Bey bahçıvan ama biberi yok sözcü ama hiçbir şeyden haberi yok. Yani şimdi Bolu'da anketçiler soruyorlar 'Bolu'nun en büyük sorunu nedir?' diye. Sorun yok cevap çıkıyor. Son dört yılda yapılmış bütün anketlere bakarsanız Türkiye'nin en başarılı ilk beş belediye arasında çıktığımız görülüyor. Türkiye'nin en temiz şehrinde yaşıyoruz. Sayın Faik Öztrak, bunlardan haberi olmadığı için o Fildişi kulesinden çıkmadığı için. Bir de Faik Öztrak sonradan CHP'li olmuş bir adam. CHP üyesi olmuş bir adam. Yani bürokrasi koltuğundan gelmiş. Ondan sonra direkt CHP'de milletvekili olarak başlamış. MYK'da hızlı bir şekilde yükselmiş. İşte Abdüllatif Şener'i gördük. Yarın bunun elinden koltuğu alırsanız partiyi ilk eleştiren insanlardan biri de bu olur. O yüzden hani hep tekrarlıyorum. Bahçıvan ama biberi yok parti sözcüsü ama hiçbir şeyin haberi yok" ifadelerini kullandı.'Bakalım cürmümüz neymiş?' diyerek konuşmasına devam eden Özcan şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230703/chp-sozcusu-oztrak-tanju-bey-yurumekle-vakit-harcayacagina-bolunun-sorunlarini-cozsun-1073126808.html
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tanju özcan, faik öztrak, değişim

Tanju Özcan: Tam Faik Öztrak'a yakışan çapsız açıklamalar olmuş

20:32 03.07.2023 (güncellendi: 20:39 03.07.2023)
© İHA / ENES ÖZKAN-AW926823Tanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© İHA / ENES ÖZKAN-AW926823
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Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yönelik açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a sert çıktı. Özcan, "Tam Faik Öztrak'a yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Bakalım cürmümüz neymiş?" dedi.
CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne ‘değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı.
Tanju Özcan'ın yürüdüğü esnada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar'. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" açıklamasında bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün 10'ncu kilometresinde mola vererek kendisiyle beraber yürüyüşe eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Bahçıvan ama biberi yok parti sözcüsü ama hiçbir şeyin haberi yok'

Faik Öztrak'ın sonradan CHP'li olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Vallahi tam Faik Öztrak'a yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Aslında ona cevap vermeye bile değmez ama birkaç şey söyleyeyim. Önce Faik Bey bahçıvan ama biberi yok sözcü ama hiçbir şeyden haberi yok. Yani şimdi Bolu'da anketçiler soruyorlar 'Bolu'nun en büyük sorunu nedir?' diye. Sorun yok cevap çıkıyor. Son dört yılda yapılmış bütün anketlere bakarsanız Türkiye'nin en başarılı ilk beş belediye arasında çıktığımız görülüyor. Türkiye'nin en temiz şehrinde yaşıyoruz. Sayın Faik Öztrak, bunlardan haberi olmadığı için o Fildişi kulesinden çıkmadığı için. Bir de Faik Öztrak sonradan CHP'li olmuş bir adam. CHP üyesi olmuş bir adam. Yani bürokrasi koltuğundan gelmiş. Ondan sonra direkt CHP'de milletvekili olarak başlamış. MYK'da hızlı bir şekilde yükselmiş. İşte Abdüllatif Şener'i gördük. Yarın bunun elinden koltuğu alırsanız partiyi ilk eleştiren insanlardan biri de bu olur. O yüzden hani hep tekrarlıyorum. Bahçıvan ama biberi yok parti sözcüsü ama hiçbir şeyin haberi yok" ifadelerini kullandı.

'Bakalım cürmümüz neymiş?' diyerek konuşmasına devam eden Özcan şunları söyledi:
"Bolu'da belediyecilik anlamında bir sorun yok. Bolu'da Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi anlamında bir sorun var. Bolulular şu kardeşine güvenip seçiyorlar. Ama aynı sandıklarda bana oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermiyorsa burada çuvaldızı kendilerine batıracaklar. Dolayısıyla bunlardan haberi bile yok. Bir de Faik Bey CHP'li olmadığı için özünde CHP'lilerin devrimci ruhundan da haberi yok. Yani CHP'liler devrimcidir. Bakalım cürmümüz neymiş? CHP'de değişim isteyen bu tepkime ne tepki verecekler? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama Faik Bey gibi genel merkezden hiç çıkmayan, bir tane ayakkabı boyacısıyla hayatında sohbet etmemiş, bir tane seçimi emeğiyle kazanmış, biri olmadığı için, bizim ne hissettiğimizi, tabanın ne hissettiğini, anlaması mümkün değil."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
POLİTİKA
CHP Sözcüsü Öztrak: Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün
19:34
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