CHP Sözcüsü Öztrak: Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını... 03.07.2023

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler için rahmet diledi.Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının üzerinden de iki yıl geçtiğini belirten Öztrak, sözleşmeden çıkılan 1 Temmuz 2021'den bu yılın haziran ayına kadar geçen sürede ülkede 610 kadının cinayete kurban gittiğini, yüzlerce kadının şüpheli şekilde öldüğünü söyledi.Cezayir asıllı bir gencin polis tarafından vahşice öldürülmesi sonucu Fransa'da başlayan protestoların geniş çaplı olaylara dönüştüğünü dile getiren Öztrak, vatandaşlarını birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayıran ırkçı şiddete maruz bırakan bir yaklaşımın asla kabul edilemeyeceğini söyledi.Öztrak, Fransız yargısının bu konudaki kovuşturma ve soruşturmayı en hızlı şekilde tamamlayarak sorumluları gerektiği şekilde cezalandırmasını beklediklerini kaydetti.Hükümetin Fransa'da yaşanan olayları dikkatli takip etmesi gerektiğini ifade eden Öztrak, "Ülkemize kontrolsüz şekilde alınan ve yurdumuzun dört yanına dağılan sığınmacı ve kaçakların, yarattığı risklerin üstünün ensar söylemleriyle Avrupa'dan para gelecek masallarıyla örtülmemesi, çok iyi tahlil edilmesi, yönetilmesi ve en kısa sürede Suriye ve diğer ülkelerden kontrolsüz şekilde gelenlerin evlerine gönderilmesi şart." diye konuştu.Artık sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili bir eylem planının hızla uygulanması gerektiğini, Türkiye'nin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını söyleyen Öztrak, "Sığınmacıların ülkelerine dönüşü için bölge ülkeleriyle diplomatik temasa geçilmesi, takvimi belli bir dönüş planının belirlenmesi bu meselenin çözümü için gereklidir." dedi.Faik Öztrak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına da tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim yakılmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Öztrak, "Bu bir nefret suçudur. Hiçbir hal ve şart altında 'ifade özgürlüğü' kılıfına sokulamayacak bu ayıba kendini medeni sayan ülkelerin tepkisizliği de utanç vericidir. İnançlar arasında sevgiyi ve barışı büyütmek varken nefreti körükleyen bu saldırıyı telin ediyor, bu saldırıya sessiz kalanları kınıyoruz." şeklinde konuştu.'Kademeli artış sözlerinin takipçisi olacağız'Kurban Bayramı'nın milletin büyük bir kesimi için zor geçtiğini belirten Öztrak, emeklinin bayram ikramiyesinin, bir kurban parasının ancak yarısının yarısına yettiğini söyledi. Öztrak, son 5 yılda her şeyin fiyatının alıp başını gittiğini, Türk lirasının bayramda da değer kaybetmeye devam ettiğini dile getirdi.TÜİK'in bugün haziran ayı enflasyonunu açıklaması gerektiğini ama bu açıklamanın çarşambaya kaldığını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:CHP Sözcüsü Öztrak, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadinin de yerine getirilip getirilmeyeceğini takip ettiklerini söyledi.Faik Öztrak, hükümetin seçim öncesinde en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkarırken bunu emekli kök aylığına zam şeklinde yapmadığını belirtti.En düşük maaş 7 bin 500 liraya çıkarılırken aradaki farkın hazineden karşılandığını söyleyen Öztrak, "Örneğin 5 bin 500 lira alan bir emeklinin maaşı 7 bin 500 liraya çıkarken 7 bin 501 lira alan bir emeklinin aylığı yerinde saydı. Böylece, daha çok prim ödeyen ile daha az prim ödeyen arasında fark kalmadı. Hükümet büyük bir adaletsizliğe neden oldu. Dönemin Bakanı da bu adaletsizliğin düzeltileceğine dair sözler verdi. Onun verdiği kademeli artış sözlerinin de takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.'Bu yaz her kademeden CHP yöneticilerine tatil yok'Son seçimlerde hükümetin tam gaz seçim ekonomisi uyguladığını, eldeki tüm imkanları kullandığını söyleyen Öztrak, Türkiye'de döviz kalmadığını, dışarıdan para bulunmaya çalışıldığını savundu.Dışardan kaynak bulayım derken vatandaşın enflasyona ezdirileceğini öne süren Öztrak, "Ortada bir plan yok, orta vadeli program yok, ek bütçe yok, geçmiş yönetimin piyasalara vurduğu prangaların nasıl kırılacağına dair bir strateji yok. Değişen iki isim dışında ekonomi yönetiminde de para politikası kurulunda da eski tas eski hamam." dedi.İşsizliğin arttığını, son 5 yılda vatandaşların ve şirketlerin borcunun dörde, kamunun borcunun beşe katlandığını ifade eden Öztrak, orta direğin yok olduğunu, zengin ile fakir arasındaki makasın açıldığını belirtti.Gazeteci Merdan Yanardağ'ın programda söylediği sözlerden montajlanarak hazırlanan bir video gerekçe gösterilerek tutuklandığını öne süren Öztrak, "Ülkemiz adına utanç verici bu yanlıştan derhal dönülmelidir, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." diye konuştu.Gelecek yerel seçimlere kadar çok kritik bir zaman dilimi olduğunu, önceki seçimdeki eksikleri gidereceklerini belirten Öztrak, yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarını söyledi.Yapılan hizmetleri anlatma, bugüne kadar yapılanlardan çok daha büyük işler yapma zamanı olduğunu dile getiren Öztrak, "Bayram bitti. Artık bu yaz CHP örgütlerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine her kademeden CHP yöneticilerine tatil yok. Yenilenen kadrolarımızla tüm gücümüzle seçime kadar sahada olacağız." dedi.'Bolu'nun dünya kadar sorunu var, Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün'CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı."CHP, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde olduğu gibi ittifak yapacak mı? Eğer yapılamazsa büyükşehirlerin kaybedilme riski var mı?" sorusuna Öztrak, "CHP yerelin kendine özgü koşullarını en iyi bilen ve değerlendiren partidir. Oluşan koşullara ve risklere göre yeni stratejileri hayata geçirmekte tereddüt etmez. Bu çerçevede mevcut 11 büyükşehrin yanında yeni büyük şehirleri de kazanacağımızdan kimsenin tereddüdü olmasın." yanıtını verdi."Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine siyasi rüşvet teklif ettiğini iddia ediyor. Bu konu hakkında sizin bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Belediye başkanları öncelikle kendi illerinin, ilçelerinin sorunlarını çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmeti vermeye çalışmalı. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üstünde yeri vardı. Şimdi bu kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır. Yollar yürümekle aşınmaz. Ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Belek'teki tatilinin sosyal medyada eleştirildiğine ilişkin bir soruya Öztrak, "Genel Başkanımızın her biri kendi işinin gücünün sahibi olan aile fertleriyle kısa bir süre dinlenmesini eleştirmenin ben gerçekten Kurban Bayramı'nda büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

