https://sputniknews.com.tr/20230704/taliban-afganistandaki-kuafor-ve-guzellik-salonlarini-kapatiyor-1073153128.html
Taliban, kuaför ve güzellik salonlarını kapatıyor
Taliban, kuaför ve güzellik salonlarını kapatıyor
Taliban, Afganistan'daki kuaför ve güzellik salonlarını kapatma emri verdi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T14:39+0300
2023-07-04T14:39+0300
2023-07-04T14:40+0300
dünya
asya & pasifik
taliban
afganistan
kuaför
kapatma
kadın
güzellik salonu
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Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana Afganistan'da kadınların hak ve özgürlükleri düzenli olarak kısıtlanıyor.Kadınların dersliklere, spor salonlarına ve parklara girmelerini yasaklayan örgüt, sadece gözleri görünecek şekilde peçe giymeyi zorunlu hale getirdi. Ülkede kadınların, yanlarında bir erkek olmadan 72 kilometreden fazla seyahat etmesi de yasak. Yönetimin son hamlesi ise kuaförleri ve güzellik salonlarını kapatmaya yönelik. Örgüt, en son iktidar olduğu 1996-2001 yılları arasında aynı yasağı getirmişti. 'Taliban, Afgan kadınların en temel insan haklarını elinden alıyor'Kapatma kararına tepki gösteren ve adını vermek istemeyen bir Afgan kadın, BBC'ye verdiği demeçte, "Taliban, Afgan kadınların en temel insan haklarını elinden alıyor" dedi.Afgan kadın, "Taliban'ın kadın bedenlerine odaklanmaktan başka bir siyasi planı yok gibi görünüyor. Kadınları kamusal hayatın her kademesinde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.İsmini vermek istemeyen bir başka Afgan kadın ise arkadaşlarının Kabil ve diğer bölgelerdeki kuaförlerin kapatıldığını doğruladığını söyledi.Teyit amaçlı dışarı çıktığını söyleyen kadın, "Bölgemdeki tüm salonların kapalı olduğunu gördüm" dedi.Kadın görsellerini boyamışlardı Güzellik salonları, 2021'de ABD kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Taliban'ın yeniden iktidara gelmesine rağmen açık kalmıştı. Ancak dükkan vitrinleri kapatılmış ve salonların dışındaki kadın görselleri örgüt militanları tarafından sprey boyayla boyanmıştı.Taliban hükümeti, yasağı gerekçesini veya varsa, salonlar kapandıktan sonra kadınlara hangi alternatiflerin sunulacağını ise açıklamadı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bidenin-el-kaide-aciklamasi-tartisma-yaratti-taliban-abdnin-kolesi-1073090329.html
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asya & pasifik, taliban, afganistan, kuaför, kapatma, kadın, güzellik salonu
asya & pasifik, taliban, afganistan, kuaför, kapatma, kadın, güzellik salonu
Taliban, kuaför ve güzellik salonlarını kapatıyor
14:39 04.07.2023 (güncellendi: 14:40 04.07.2023) Abone ol
Taliban, Afganistan'daki kuaför ve güzellik salonlarını kapatma emri verdi.
Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana Afganistan'da kadınların hak ve özgürlükleri düzenli olarak kısıtlanıyor.
Kadınların dersliklere, spor salonlarına ve parklara girmelerini yasaklayan örgüt, sadece gözleri görünecek şekilde peçe giymeyi zorunlu hale getirdi. Ülkede kadınların, yanlarında bir erkek olmadan 72 kilometreden fazla seyahat etmesi de yasak.
Yönetimin son hamlesi ise kuaförleri ve güzellik salonlarını kapatmaya yönelik. Örgüt, en son iktidar olduğu 1996-2001 yılları arasında aynı yasağı getirmişti.
'Taliban, Afgan kadınların en temel insan haklarını elinden alıyor'
Kapatma kararına tepki gösteren ve adını vermek istemeyen bir Afgan kadın, BBC'ye verdiği demeçte, "Taliban, Afgan kadınların en temel insan haklarını elinden alıyor" dedi.
Afgan kadın, "Taliban'ın kadın bedenlerine odaklanmaktan başka bir siyasi planı yok gibi görünüyor. Kadınları kamusal hayatın her kademesinde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
İsmini vermek istemeyen bir başka Afgan kadın ise arkadaşlarının Kabil ve diğer bölgelerdeki kuaförlerin kapatıldığını doğruladığını söyledi.
Teyit amaçlı dışarı çıktığını söyleyen kadın, "Bölgemdeki tüm salonların kapalı olduğunu gördüm" dedi.
Kadın görsellerini boyamışlardı
Güzellik salonları, 2021'de ABD kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Taliban'ın yeniden iktidara gelmesine rağmen açık kalmıştı. Ancak dükkan vitrinleri kapatılmış ve salonların dışındaki kadın görselleri örgüt militanları tarafından sprey boyayla boyanmıştı.
Taliban hükümeti, yasağı gerekçesini veya varsa, salonlar kapandıktan sonra kadınlara hangi alternatiflerin sunulacağını ise açıklamadı.