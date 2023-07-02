Biden'ın El Kaide açıklaması tartışma yarattı: 'Taliban ABD'nin kölesi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:05
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
14:04
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
19:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
20:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
21:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA danışmanı, Kiev'in tehlikeli planı için uyardı
21:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bidenin-el-kaide-aciklamasi-tartisma-yaratti-taliban-abdnin-kolesi-1073090329.html
Biden'ın El Kaide açıklaması tartışma yarattı: 'Taliban ABD'nin kölesi'
Biden'ın El Kaide açıklaması tartışma yarattı: 'Taliban ABD'nin kölesi'
ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da El Kaide ile mücadelede Taliban'dan yardım aldıklarına yönelik açıklaması, Afgan siyasetinde tartışmalara yol açtı... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T18:17+0300
2023-07-02T18:17+0300
dünya
afganistan
asya & pasifik
taliban
abd
joe biden
el kaide
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072567760_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_843bf26aaf042c498567a1866695c2bf.jpg
Taliban sonrası uluslararası toplum, sık sık IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin Afganistan'daki faaliyetlerini artırdığını belirtirken ABD, Temmuz 2022'de El-Kaide elebaşı Eymen ez-Zevahiri'yi başkent Kabil'de düzenlediği operasyonla öldürdü.Yakın zamanda yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporunda da Taliban ile El-Kaide arasındaki ilişkilerin geliştiği hatta kimi El-Kaide mensuplarının valilik gibi üst düzey makamlara getirildiği öne sürüldü.Ancak ABD Başkanı Biden'ın dün basın açıklamasında kullandığı ifadeler, başta Afganistan olmak üzere tüm dünyada şaşkınlık yarattı.Biden, "Afganistan hakkında ne dediğimi hatırlıyor musunuz? El Kaide'nin orada olmayacağını söyledim. Taliban'dan yardım alacağımızı söyledim. Şu an ne oluyor? Basınınızı okuyun, ben haklıydım" ifadelerini kullandı.Taliban yönetimi açıklamayı memnuniyetle karşıladıBiden'ın açıklaması, Taliban tarafından "Afganistan'da El-Kaide'nin var olmadığının itirafı" şeklinde değerlendirildi.Al Jazeera'ya konuşan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Biden'ın açıklamalarını gerçeklerin anlaşılması olarak yorumlarken Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi de bu ifadelerin BM raporunu çürüttüğünü ileri sürdü.Taliban muhaliflerinden yoğun tepkiBiden'ın açıklaması, Taliban muhalifi eski siyasetçilerin de olduğu geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.Bazı paylaşımlarda Taliban'ın ABD'nin 'kuklası ve kölesi' olduğu ifade edilirken ABD ile Taliban arasında açıklanmayan güvenlik ve istihbari düzeyde gizli anlaşmaların bulunduğu ileri sürüldü.Kimileri de bu açıklamanın ABD iç kamuoyunu hedeflediğini ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerine gidilirken Biden'ın Afganistan'dan çekilme döneminde neden olunan hataları örtmek istediğini iddia etti.Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Taliban ile ABD arasında imzalanan Doha Anlaşması'nın ülkeye istikrar getirmeyi hedeflemediğini belirterek, bu anlaşmayla ABD'nin bölgedeki planlarını uygulamak için Taliban'ı "paralı asker" olarak istihdam ettiğini ileri sürdü.Salih, Doha Anlaşması'nın Afganistan'a yönelik komplo ve Batı'nın asıl amacını gizlemek istediği anlaşmanın ülkesinin milli çıkarlarına ters olduğunu savundu.Eski Afganistan Ulusal Güvenlik Direktörü ve eski cumhurbaşkanı adaylarından Rahmetullah Nebil ise Biden'ın açıklamasını, Doha Anlaşması'nın "gizli eklerinin ifşası" olarak nitelendirdi. Nebil, Taliban'ı gerçekte 'ABD'nin bu bölgedeki Wagner'i olarak tanımladı.Eski Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Şehrzad Ekber de Taliban'ın insan haklarına yönelik ihlallerini öne çıkararak ABD'nin 'yardım almasını' eleştirdi.Taliban'dan eleştirilere yanıtTaliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tepkilere yanıt verdi.Mücahid, Biden'ın açıklamalarının Taliban'ın taahhütlerini yerine getirdiğinin kanıtı olduğunu savunarak, kendilerini eleştirenlerin Afganistan'ın işgal altında bulunduğu dönemde ABD'nin kölesi olduklarını ve bu ülke adına casusluk yaptıklarını öne sürdü.Mücahid, şu ifadeleri kullandı:
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072567760_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_dafeeb705ef7ef42768f064fb3ed8638.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, asya & pasifik, taliban, abd, joe biden, el kaide, yardım
afganistan, asya & pasifik, taliban, abd, joe biden, el kaide, yardım

Biden'ın El Kaide açıklaması tartışma yarattı: 'Taliban ABD'nin kölesi'

18:17 02.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da El Kaide ile mücadelede Taliban'dan yardım aldıklarına yönelik açıklaması, Afgan siyasetinde tartışmalara yol açtı. Taliban yönetimi açıklamayı memnuniyetle karşıladı, muhalifler ise Taliban'ın ABD'nin kölesi olduğunu savundu.
Taliban sonrası uluslararası toplum, sık sık IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin Afganistan'daki faaliyetlerini artırdığını belirtirken ABD, Temmuz 2022'de El-Kaide elebaşı Eymen ez-Zevahiri'yi başkent Kabil'de düzenlediği operasyonla öldürdü.
Yakın zamanda yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporunda da Taliban ile El-Kaide arasındaki ilişkilerin geliştiği hatta kimi El-Kaide mensuplarının valilik gibi üst düzey makamlara getirildiği öne sürüldü.
Ancak ABD Başkanı Biden'ın dün basın açıklamasında kullandığı ifadeler, başta Afganistan olmak üzere tüm dünyada şaşkınlık yarattı.
Biden, "Afganistan hakkında ne dediğimi hatırlıyor musunuz? El Kaide'nin orada olmayacağını söyledim. Taliban'dan yardım alacağımızı söyledim. Şu an ne oluyor? Basınınızı okuyun, ben haklıydım" ifadelerini kullandı.

Taliban yönetimi açıklamayı memnuniyetle karşıladı

Biden'ın açıklaması, Taliban tarafından "Afganistan'da El-Kaide'nin var olmadığının itirafı" şeklinde değerlendirildi.
Al Jazeera'ya konuşan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Biden'ın açıklamalarını gerçeklerin anlaşılması olarak yorumlarken Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi de bu ifadelerin BM raporunu çürüttüğünü ileri sürdü.

Taliban muhaliflerinden yoğun tepki

Biden'ın açıklaması, Taliban muhalifi eski siyasetçilerin de olduğu geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
Bazı paylaşımlarda Taliban'ın ABD'nin 'kuklası ve kölesi' olduğu ifade edilirken ABD ile Taliban arasında açıklanmayan güvenlik ve istihbari düzeyde gizli anlaşmaların bulunduğu ileri sürüldü.
Kimileri de bu açıklamanın ABD iç kamuoyunu hedeflediğini ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerine gidilirken Biden'ın Afganistan'dan çekilme döneminde neden olunan hataları örtmek istediğini iddia etti.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Taliban ile ABD arasında imzalanan Doha Anlaşması'nın ülkeye istikrar getirmeyi hedeflemediğini belirterek, bu anlaşmayla ABD'nin bölgedeki planlarını uygulamak için Taliban'ı "paralı asker" olarak istihdam ettiğini ileri sürdü.
Salih, Doha Anlaşması'nın Afganistan'a yönelik komplo ve Batı'nın asıl amacını gizlemek istediği anlaşmanın ülkesinin milli çıkarlarına ters olduğunu savundu.
Eski Afganistan Ulusal Güvenlik Direktörü ve eski cumhurbaşkanı adaylarından Rahmetullah Nebil ise Biden'ın açıklamasını, Doha Anlaşması'nın "gizli eklerinin ifşası" olarak nitelendirdi. Nebil, Taliban'ı gerçekte 'ABD'nin bu bölgedeki Wagner'i olarak tanımladı.
Eski Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Şehrzad Ekber de Taliban'ın insan haklarına yönelik ihlallerini öne çıkararak ABD'nin 'yardım almasını' eleştirdi.

Taliban'dan eleştirilere yanıt

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tepkilere yanıt verdi.
Mücahid, Biden'ın açıklamalarının Taliban'ın taahhütlerini yerine getirdiğinin kanıtı olduğunu savunarak, kendilerini eleştirenlerin Afganistan'ın işgal altında bulunduğu dönemde ABD'nin kölesi olduklarını ve bu ülke adına casusluk yaptıklarını öne sürdü.
Mücahid, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ülkeniz tüm kararlarında bağımsızdır. Bu da özgürlük anlamına geliyor, kölelik değil. İslam Emirliği (Taliban), ABD'nin kölesi olsaydı zulme maruz kalmazdı, resmen tanınırdı ve gelişmesinin önünde engeller yaratılmazdı."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала